انتهاء فترة تلقي الطعون على نتائج «انتخابات الوطني» اليوم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تنتهي اليوم الثلاثاء فترة تلقي الطعون على قائمة الفائزين الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون المقدمة، وتعتمد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 الجمعة المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 7 أماكن لتلقي طلبات الطعون على النتائج موزعة على جميع الإمارات، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- الطابق 2، ومقر لجنة إمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي قاعة حتا C & D، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر لجنة إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين- الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري- رأس الخيمة، ومقر لجنة إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن. ويحق لكل مرشح الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، ووفقاً للشروط المقررة للطعون.

وأوضحت اللجنة أنه يجب أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارات خلال الفترة من يوم الأحد 8 أكتوبر، وحتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء، لترفعها إلى لجنة الطعون، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه.

فرق العمل

من جهة أخرى، كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات 2023، عن أن إجمالي عدد فرق لجان الإمارات والعاملين في المراكز الانتخابية على مستوى الدولة، وصل إلى 630 شخصاً، أسهموا بمجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا العرس الانتخابي لدولة الإمارات في دورته الخامسة.

وأشادت اللجنة بالاستجابة الكبيرة للمواطنين والمواطنات للانضمام إلى العمل في تنظيم عملية التصويت في مراكز الانتخاب الموزعة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها، والتي وصل عددها إلى 24 مركزاً في يوم الانتخاب الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

من جانبهم، أشار عدد من الشباب الإماراتيين العاملين في المراكز الانتخابية إلى أن حرصهم على المشاركة في هذا العرس الانتخابي يأتي من منطلق واجبهم الوطني في إنجاح هذا الاستحقاق المهم، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن التجربة أسهمت في إثراء معلوماتهم عن برنامج التمكين السياسي، إضافة إلى الإلمام بدور المجلس الوطني الاتحادي، واكتساب مهارات العمل في مراكز الانتخاب والتعامل مع الجمهور، علاوة على الإلمام بالأطر التنظيمية للعملية الانتخابية.

مشاركة

ونوهوا إلى أن المشاركة كان لها دور مهم وكبير في صقل خبراتهم، واكتساب المزيد من المعارف والعلاقات، من خلال التعامل مع عشرات المتطوعين الآخرين، كما أنها زادت فرصهم في الوصول إلى وظائف أفضل، عبر تقوية السيرة الذاتية، وفهم بعض استراتيجيات الإدارة.

وأكدوا أنهم يشعرون وبعد انتهاء عملية الاقتراع في المراكز الانتخابية بإنجازهم الكثير عبر هذا العمل الوطني المهم. وكانت اللجنة الوطنية قد حددت (5) شروط للانضمام إلى البرنامج التدريبي للالتحاق بالعمل في مركز الانتخاب، والتي تتمثل في: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن (21) عاماً، وأن يلتزم بحضور الدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج ويجتازها بنجاح، إضافة إلى التزامه بتنفيذ وإنجاز أي مهمة تعهد إليه في مركز الانتخاب، علاوة على تعهد المتقدم بالعمل ضمن فريق مركز الانتخاب الذي سيلتحق به أيام الانتخابات.

وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أنها عكفت على تنظيم العديد من الورش التخصصية لتأهيل وتدريب العاملين بمراكز الانتخاب، لضمان استطاعة كل منهم القيام بمختلف المهام في مركز الانتخاب.

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