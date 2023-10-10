أحمد بن سعود يشهد تخريج دفعة "قادة اليوم للغد" من كليات التقنية العليا برأس الخيمة

المصدر: وام

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شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة مساء أمس احتفال كليات التقنية العليا برأس الخيمة بتخريج دفعة "قادة اليوم للغد" 2023، حيث سلم 253 خريجاً وخريجة شهادات التخرج، من بينهم 27 خريجاً وخريجة ممن حصلوا على درجة الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف.

وهنأ الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، الخريجين على نجاحهم وتفوقهم الأكاديمي .. متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والمهنية في ظل دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اللامحدود لشباب الوطن وتمكينهم من مختلف التخصصات التكنولوجية والتطبيقية من أجل خدمة الوطن ودعم مسيرته التنموية الشاملة وتحقيق طموحاتهم على الصعيد الشخصي.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، أن كليات التقنية العليا تعد صرحاً من صروح العلم والمعرفة ومؤسسة تعليمية رائدة في دولة الإمارات، تحمل رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية في بناء الإنسان وإعداد شباب الوطن لمواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية بكفاءة وجاهزية وفق أرقى المعايير العالمية ما يعزز من حضور ودور أبناء الوطن في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني مستدام قائم على العلم والمعرفة.

وحضر حفل التخريج سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور يحيى الأنصاري مدير كليات التقنية برأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات.

و رحب سعادة الدكتور العيان في بداية الحفل بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي وتشريفه حفل التخريج.

وأكد في كلمة ألقاها باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا، أن الإنسان هو هدف القيادة ورهانها، وأن هذا فكر ورؤية وطنية منذ التأسيس وحتى اليوم، والتي دفعت ابن الإمارات في كل مرحلة للمضي قدماً بكل ثقة متحدياً ومحققاً الإنجازات، فلا حدود لطموحاته ولا مستحيل أمامه.

وأضاف سعادته أن كليات التقنية العليا تحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الإمارات، وتفخر برفد سوق العمل بهذه الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف المجالات، الذين تم إعدادهم بالمعارف والمهارات، وتمكينهم أيضا كرواد أعمال، فمخرجات اليوم هم قادة الغد، وهم جيل المستقبل المستدام.

وبهذه المناسبة تقدم سعادة الدكتور العيان، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لكليات التقنية العليا مما مكّنها من مواصلة مسيرتها بنجاح.

وأشار سعادته الى التزام كليات التقنية العليا، بإعداد الكفاءات الوطنية وفق متطلبات كل مرحلة، وتنفيذها لتحولات استراتيجية جديدة شعارها "نحن من نصنع المستقبل" لتؤكد ريادتها في التعليم التطبيقي، مستندة على ركيزتين أساسيتين هما: الشمولية والتكاملية، وذلك لإعداد وتأهيل خريجين من حملة البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني في تخصصات حيوية، وبشراكة مهنية مع قطاعات العمل الحكومية والخاصة، لتجعل من خريجيها دائماً الخيار الأفضل لسوق العمل.

وأعلن سعادة العليان باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج 253 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا في رأس الخيمة دفعة العام 2022/2023 "قادة اليوم للغد" والذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة واستحقاق.

من جانبهم عبر الخريجون عن مشاعر الفرحة والفخر بالنجاح والتميز، مثمنين دعم القيادة الرشيدة وثقتها في أبنائها، ومؤكدين شكرهم وتقديرهم لكل من دعم نجاحهم وتفوقهم من أولياء أمورهم وأساتذتهم، وأنهم يجتمعون على حب الوطن والرغبة في أن يكونوا قادة للغد ومن يصنعون الفارق ويبنون المستقبل.

وتضمن الحفل عرضاً لفيديو بعنوان "نحن نصنع المستقبل" والذي تمحور حول كيفية إعداد الكليات لخريجيها كقادة للغد في تخصصاتهم المختلفة وتأهيلهم بالمهارات ليكونوا الخيار الأول لسوق العمل.

ثم بدأت مراسم التخريج، حيث قام الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، يرافقه سعادة الدكتور فيصل العيان، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، والتقاط الصورة التذكارية معهم.

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