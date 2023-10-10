إطلاق الدورة الـ 12 من حملة «دمي لوطني»

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، على هامش الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق الدورة الثانية عشرة من حملة «دمي لوطني»، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستهدف تحفيز المجتمع على التبرّع بالدم، لتوفير وحدات دم للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة وحالات الطوارئ وإصابات الحوادث.

وقّع مذكرة التفاهم كل من عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين بدبي، ومنى بوسمرة، رئيسة تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، والدكتور حسين السمت، مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في مؤسسة دبي الأكاديمية الصحية، والدكتور رمضان البلوشي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي.

ويتم تنظيم حملة «دمي لوطني» المبادرة بشراكة استراتيجية وتعاون بين خدمة «الأمين»، وهيئة الصحة في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، ومؤسسة دبي الأكاديمية الصحية، وانطلقت في دورتها الأولى عام 2012، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كان سموه أول المتبرعين بالدم، ما كان له بالغ الأثر في إنجاح المبادرة، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فيها، لتحقق الحملة نجاحات متتالية، عززت من مخزون وإمكانات مركز دبي للتبرع بالدم، وقدرته على توفير كميات الدم الكافية لمحتاجيها من المرضى، بمختلف مستشفيات القطاعين العام والخاص في دبي.

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