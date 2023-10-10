تعزيز التعاون المشترك بين «كهرباء» و«غرف دبي»

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي وغرف دبي، على تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق أهدافهما المشتركة في التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتبادل الخبرات في مختلف جوانب التميز والابتكار والاستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل ممارسات الهيئة وتجاربها، بما يدعم جهود غرف دبي في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي، كمؤسسة حكومية رائدة، على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك معها، بما يحقق التكامل المنشود بين جميع المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد معالي الطاير دعم هيئة كهرباء ومياه دبي لخطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات جديدة.

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