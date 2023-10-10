محمد الشرقي: حريصون على الاهتمام بقطاعي الثقافة والإعلام

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الثقافية والإعلامية في إبراز الإرث الثقافي والاجتماعي الغني لدولة الإمارات عامة والفجيرة خاصة، وترسيخه بين الأجيال.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ووفد تلفزيون الفجيرة. وأشار سموه خلال اللقاء إلى الحرص والاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة لقطاعي الثقافة والإعلام انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بنقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإرثها الأصيل وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة على جميع المستويات.

خطط

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الاستراتيجية لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومشاريعها الحالية والمستقبلية في تطوير قطاعي الثقافة والإعلام عبر منظومة عمل متكاملة وداعمة من البرامج والشراكات على المستوى الإقليمي والدولي.

كما اطلع سموه على الخطط البرامجية الجديدة لتلفزيون الفجيرة وأنشطته المتنوعة عبر تطبيق ممارسات بناءة تدعم ركائز العمل الإعلامي بالدولة.

ووجه سموه بضرورة التركيز على الخصائص الثقافية والاجتماعية الأصيلة المتمثلة في عناصر الهوية والموروث الشعبي الإماراتي، وتقديم الدعم الإعلامي لقطاعي السياحة والاقتصاد عبر تسليط الضوء على دورهما المحوري في مسيرة النمو التي تشهدها الفجيرة.

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