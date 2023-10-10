إطلاق بودكاست «استوديو 2030» للتنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع معهد بوستيرتي المتخصص في مجال الاستدامة، والمجلس العالمي المعني بالهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، بودكاست «استوديو 2030»، الأول من نوعه الذي يقدم محتوى حول الاستدامة باللغة العربية موجهاً لأفراد المجتمع.

ويهدف البودكاست إلى توفير محتوى غني حول الاستدامة، ليواكب ما ستشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ الأكثر حدة، والتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بتحديات المناخ والاستدامة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال التعريف بها بشكل مبسط، ما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء المستقبل.

منصات

ويقدم بودكاست «استوديو 2030»، إبراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة رقم 13 (العمل من أجل التغير المناخي)، وسيتم بث البودكاست عبر منصات مختلفة، مثل يوتيوب، آبل بودكاست، غوغل بودكاست، بوديو، سبوتيفاي، وبودكاست أنغامي.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم جهود الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تمثل عاملاً أساسياً لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة، وترسيخ ثقافة وممارسات الاستدامة نهجاً في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن بودكاست «استوديو 2030»، سيعمل على تعزيز وبناء الوعي المجتمعي، وتزويد أفراد المجتمعات الناطقة بالعربية بمنظور جديد يركز على تحقيق الاستدامة، والعمل المتواصل لمواجهة التحديات العالمية الكبرى التي سنشهدها في المستقبل.

وقال إبراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة المعني بالهدف الـ 13 (العمل من أجل التغير المناخي): «سيقدم بودكاست «2030 استوديو»، آخر التطورات والحلول التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وتأثيرها في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص، وسيكشف أبرز الحلول وأوجه التعاون ما بين كافة شرائح المجتمع، للوصول لتحقيق هذه الأهداف».

ويجمع بودكاست «استوديو 2030»، عبر منصته، الخبراء والمبتكرين والمفكرين، للحديث عن أهداف التنمية المستدامة.

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