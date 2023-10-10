محاكم دبي ووزارة الاقتصاد تبحثان حقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

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عقد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع الدكتور عبدالرحمن المعيني، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية، لمناقشة منظومة الملكية الفكرية والابتكار وتعزيزها لدى خبراء الملكية الفكرية، في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية في الدولة.

وأوضح محمد العبيدلي أنه تم التوصل خلال الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بنظام الملكية الفكرية، والابتكار وإدارة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة المشتركة بين محاكم دبي ووزارة الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والتي قد تؤثر سلباً على الكفاءة والفعالية في أداء خبراء الملكية الفكرية، إضافة إلى التعاون في مجال حفظ حقوق المؤلف وتسجيل براءة الاختراع.

حضر الاجتماع من قبل وزارة الاقتصاد فوزي الجابري، مدير إدارة العلامات التجارية، وفاطمة الحوسني، مدير إدارة الملكية الفكرية، وعدد من المعنيين، ومن محاكم دبي حضر كل من، محمد عبد الله المحمد مدير إدارة الخبراء، وأحمد المدحاني رئيس قسم القيد والتطوير، وعبد الله الكعبي رئيس قسم الرقابة والتدقيق، وفاطمة طاهر ضابط دعم إداري.

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