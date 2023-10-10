برعاية منصور بن زايد.. انطلاق «كونغرس الأرشيف» اليوم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم الدورة التاسعة عشرة لمجلس الكونغرس الدولي للأرشيف ـ أبوظبي 2023 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وتحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، والذي يمثل فرصة لقطاع الأرشيف العالمي لمشاركة الأفكار المبتكرة والبحوث، واستكشاف السبل الكفيلة بتوظيف التقنيات المبتكرة لتطوير آليات الأرشفة والحفظ والتوثيق وتعزيز استدامتها، والإضاءة على الدور الرائد للدولة في قطاع الأرشفة.

ويشهد الكونغرس حضور أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 135 دولة ممثّلة في الكونغرس، بالإضافة إلى أكثر من 60 جهة عارضة، وستُوفّر الفعالية منصةً رائدة للتواصل واستكشاف آفاق التعاون بين المشاركين من جميع أنحاء العالم، وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة في ظل تنامي الاستثمارات في مجالات إدارة المجموعات الأرشيفية وحفظ السجلات الرقمية والبرمجة العامة في منطقة الشرق الأوسط.

وتفرد الدورة الـ 19 لمجلس الكونجرس الدولي، والتي تستمر لمدة 4 أيام، حيزاً واسعاً للقدرة التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة. وأكد عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، أهمية الدور الحيوي للأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ المحتوى والأدوات التوثيقية والتأريخية والمعرفية وتسهيل الوصول إليها.

كما سلّط الضوء على دور هذا الحدث باعتباره يجمع تحت سقف واحد الخبراء والمختصين والمعنيين في مجال الأرشفة، ويتيح بيئة محفزة للتعاون وتبادل الخبرات ورسم ملامح مستقبل القطاع عبر توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

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