«الموارد البشرية لحكومة دبي» تقدم خدمات مبتكرة للجهات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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تقدم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خدمات مبتكرة للجهات الحكومية في دبي، لمساعدتها على اختيار الموظفين الجدد، وتقييم الموظفين الحاليين، ومساعدة الموظفين أنفسهم على التطوير والتحفيز.

ويجري قسم تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، التقييم اللازم للمقبلين على العمل في دوائر ومؤسسات حكومة دبي، لتقييم كفاءاتهم، والتعرف إلى إمكاناتهم ومهاراتهم، وتحسين النقاط التطويرية، باستخدام نحو 90 أداة تقييم متوفرة لدى المركز باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكدت منى بو حميد المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في الدائرة، حرص الدائرة على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، وتقديم العون لها في كل ما من شأنه تعزيز مكانة الموارد البشرية الحكومية، وتأهيلها التأهيل المناسب لشغل الوظائف الحكومية، وقيادة العمل الحكومي المستقبلي، واستقطاب المواهب المتميزة.

وقالت: إن قسم تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يهدف إلى تقييم الكفاءات والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات على مستوى إمارة دبي وخارجها، ويتميز القسم بمجموعة متنوعة من أدوات التقييم والتطوير التي تقود الأفراد والجهات إلى منصة النجاح والتقدم، حيث يتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية في دعم عملية توظيف واكتشاف المواهب، وتقييم وتطوير كفاءات الموظفين وفرق العمل، وتجهيز الصفوف القيادية، وذلك بالاعتماد على إطار الكفاءات السلوكية لحكومة دبي، والمصمم ليتناسب مع كافة المجالات والأعمال.

وأضافت أن قسم تقييم الكفاءات السلوكية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يؤدي دوراً مهماً في اختيار المتقدمين لشغل الوظائف في دوائر حكومة دبي، وتقييم مدى ملاءمة الأفراد لوظائف مستقبلية، والترقية، وغيرها من الأمور التي تقييم الأشخاص تقييماً دقيقاً وعادلاً، إذ يتم إجراء التقييم المطلوب للمتقدمين لشغل أي وظيفة، تحت إشراف مقيمين مدربين ومعتمدين، يقومون بتقييم الكفاءات السلوكية حسب المعايير الوظيفية المعدة مسبقاً للعمل، ويقدم المركز كذلك توصيات لدعم الخطط التطويرية الوظيفية للجهات الحكومية، وجمع البيانات وحفظها، كمعيار يمكن الرجوع إليه لاحقاً.

الفئات المستهدفة

ومن جانبها، قالت شما الحميري مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن قسم تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية، يستهدف إجراء التقييم لجميع موظفي حكومة دبي والمؤسسات الأخرى، مثل المرشحين للتوظيف، والتدوير الوظيفي، الترقيات، التعاقب الوظيفي، التدريب والتطوير، وتأهيل القادة، وتقييم الطلبة والخريجين الجدد، إذ يتم تحليل القدرات اللفظية والرقمية والتجريدية، وتحليل الشخصية، وتحليل الشخصية القيادية، ومقابلة الكفاءات السلوكية، وتمرين تحليل القضية، وتمارين المناقشة الجماعية، وتمرين لعب الأدوار، وتمارين الأحكام الظرفية، واستبيانات 360، وتمارين التنظيم والأولوية.

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