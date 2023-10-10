فوز «بيت الخير» بـ«المؤسسة الخيرية الرائدة» تتويج لإنجازات وتحولات شاملة

المصدر: دبي - رامي عايش

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قال عابدين طاهر العوضي المدير العام لجمعية بيت الخير، إن فوز الجمعية بجائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة»، وحصولها على المركز الأول ضمن الفئات المؤسسية المشاركة في مسابقة التميز الداخلي التي نظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، جاء تتويجاً لإنجازات عدة قامت بها الجمعية، وتحولات شاملة انعكست بشكل ملحوظ على تقديم الخدمات الإنسانية المتميزة داخل الدولة وفق أرقى الممارسات.

وأوضح العوضي لـ«البيان»، أن الجائزة تقصت عن كل الخدمات التي توفرها «بيت الخير» للمستفيدين على شكل برامج ومشروعات خيرية تحقق التكافل وتنهض بأحوال أكثر الناس حاجة عبر 28 مشروعاً يتم تنفيذها بنظام مؤسسي متكامل يضمن وصول المساعدات اللازمة للمستفيدين المستهدفين بما يكفيهم ويسعدهم ويحافظ على كرامتهم، ويتم ذلك حسب دورة عمل تبدأ بالبحث الاجتماعي وتقرير المساعدة وصرفها من ميزانية كل مشروع.

وأضاف: كما رصدت الجائزة نسبة رضا المتعاملين والمستحقين عن هذه الخدمات التي تجاوزت 94%، ونسبة تحسين الخدمات التي تجاوزت 99%.

وقال المدير العام إن هذه الجائزة تؤكد ريادة الجمعية التي دخلت عامها الخامس والثلاثين في العمل الخيري والإنساني، وقوة بنائها المؤسسي، وحكمة المؤسسين الأوائل، الذين وضعوا الأسس والقواعد الراسخة لها، فأضحت نموذجاً للمؤسسية والريادة والعطاء المستدام، وطورت مشروعاتها وإجراءاتها، وفق معايير الجودة العالمية حسب متطلبات نظام «آيزو»، فحققت التكامل في عملياتها الخيرية لخدمة المستفيدين المستهدفين من عملها الخيري وفي مقدمتهم الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الضعيفة في المجتمع.

خدمات متميزة

وأضاف: تناولت الجائزة في محورها الأول مدى التزام «بيت الخير» تحقيق الرؤية التي نصت على أن تكون المؤسسة الرائدة في مجال تقديم الخدمات الإنسانية المتميزة داخل الدولة وفق أرقى الممارسات، فطورت خدماتها وأدواتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية الطموحة، التي تصدرها هدف تحسين المستوى المعيشي للأسر المواطنة المتعففة، ثم تعزيز الشراكات الخيرية، وتطوير قدرات الموارد البشرية، ومواكبة الأجندة الوطنية للارتقاء بسعادة المستفيدين وتعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي.

وتوقف المسؤول عند التحول الذكي للجمعية التي استفادت من التطور التكنولوجي الذي عاشته الدولة، متجلياً بالمسارعة إلى إدخال الأنظمة الإلكترونية لضبط الأداء، وتسريع الإجراءات، وأتمتة عملياتها ومعاملاتها كافة، وربط أفرعها الخمسة بإدارة العمليات الخيرية إلكترونياً عبر شبكة اتصالات حديثة وفعالة، عطفاً على إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تجاوز عدد الحالات المستفيدة فيها 60 ألف أسرة وحالة، وتم تزويد أقسام البحث الاجتماعي قارئ الهوية، كما تمت أتمتة حسابات الجمعية.

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