حاكم رأس الخيمة يبحث وسفير هولندا علاقات التعاون

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع مملكة هولندا على مختلف الصعد، كما بحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً سموه بعمق العلاقات مع مملكة هولندا. من جانبه، عبر خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

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