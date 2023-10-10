الشرطة وبلدية دبي تستعرضان خدماتهما لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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شاركت شرطة دبي وبلدية دبي في معرض إكسبو أصحاب الهمم، واستعرضتا خدماتهما وبرامجهما الموجهة لأصحاب الهمم تأكيداً على مسؤوليتهما المجتمعية تجاه هذه الشريحة، وجهودهما في توفير التسهيلات كافة التي تُمكن أفرادها من ممارسة حياتهم بكفاءةٍ عالية.

وتحفل مشاركة بلدية دبي في المعرض بخدمات ومبادرات نوعية تهدف إلى توفير أفضل مستويات السعادة والاستقرار الاجتماعي لأصحاب الهمم، وزيادة معدلات اندماجهم مع محيطهم ومساهمتهم الفعّالة في المجتمع، ومن ذلك مبادرة «كرسي الحدائق» في حدائق دبي والمزوّد بتقنيات الشاشات والصوتيات المريحة، نظاراتٍ خاصةٍ بالمصابين بـ«عمى الألوان» للتمكّن من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة في إمارة دبي، إضافةً إلى عملها على تحويل مرافق دبي لتكون صديقة لهذه الشريحة.

كما استعرضت البلدية خدمات أخرى مثل تخصيص شاليهات في حديقة الممزر، وإنشاء 10 مداخل وممرات في عدة مناطق تمكّن أصحاب الهمم من الوصول إلى مياه البحر مع تطبيق أعلى معايير السلامة، إضافة إلى توفير 28 موقفاً شاطئياً للمركبات المخصصة لأصحاب الهمم، و16 دورةَ مياه، و7 كراسي متحركة في الشواطئ العامة للاستخدام على الشاطئ، و8 كراسي عائمة للاستخدام في السباحة بالبحر، فضلاً عن توفير فريق إنقاذ مؤهل ومدرب بكفاءة عالية.

مشاركة سنوية

من جانبه، قال الرائد عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، إن المجلس يحرص على المشاركة سنوياً في هذا المعرض، بوصفه منصة رائدة لتعزيز الجهود المحلية والإقليمية لدعم هذه الشريحة، عبر استكشاف أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي من شأنها رفع مستوى جودة حياتهم في مختلف القطاعات.

وأضاف الرائد الشامسي، «نعمل وفق توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالاستثمار في كافة الممكنات المتاحة وتكثيف الجهود المشتركة في سبيل تحقيق مُخرجات فعالة تُضيف لأصحاب الهمم وتعزز جودة حياتهم، بما يدعم كذلك استراتيجية دبي (مجتمعي...مكان للجميع)».

واستعرض المجلس عبر منصته تقنيات وبرامج ذكية داعمة لأصحاب الهمم، ونفذ ورشاً تثقيفية وترفيهية خاصة بهم، ومن ذلك خدمة «مترجم لغة الإشارة الافتراضي»، في تطبيق شرطة دبي الذكي، وإصدارات «قصص السلامة الاجتماعية»، والتي أعدها المجلس بالتعاون مع مختصين وخبراء في الإصابة باضطراب طيف التوحد، وخدمة «لبّيه» التي تُظهر لمقدمي خدمة إسعاد المتعاملين في المراكز حضور متعاملين من أصحاب الهمم عبر مستشعرات ذكية.

كما قدم المجلس وبالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية التابعة للإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بطولة الشطرنج في نسختها السادسة، والتي تقام للمرة الأولى في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، بعد تنظيمها خلال السنوات الماضية في نادي دبي للشطرنج.

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