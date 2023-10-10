شرطة دبي تختتم دورة الكمائن والمداهمات

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، تخريج دورة الكمائن والمداهمات التأسيسية الثانية لعام 2023، التي نظمتها إدارة تدريب عمليات الشرطة بالإدارة، بالتعاون مع مجموعة الحرس الخاص 92.

وقال اللواء الفلاسي، إن شرطة دبي حريصة كل الحرص على تأهيل كوادرها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك لمواكبة التطور المهني والوقوف أمام التحديات والصعوبات وتذليلها، مؤكداً أن دورة الكمائن والمداهمات تعد من أهم الدورات التي تحرص القيادة العامة على تنفيذها لما لها من أهمية كبيرة في المجال الأمني، كما تحرص على تعميق الشراكة مع مجموعة الحرس الخاص في مجال التدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

وبين المقدم أيوب المشرخ، المشرف على الدورة، أن عدد المنتسبين 12 فرداً 7 منهم من العنصر الرجالي و5 من العنصر النسائي، واستمرت الدورة لمدة 5 أسابيع تلقى خلالها المنتسبون العديد من الأساسيات في مجال المداهمة.

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