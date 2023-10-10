ولي عهد الشارقة يؤكد أهمية تطوير التبرع التقني والرقمي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، في مكتب سمو الحاكم، وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة.

وأشاد سموه بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الجمعية في ظل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم المحسنين والمتبرعين.

وتعرّف سمو ولي عهد الشارقة من وفد الجمعية، على أبرز إنجازات مشاريعها الخيرية في الشارقة، وفي خارج الدولة، والتي تحرص على إيصالها للمستحقين من المحتاجين، مؤكداً سموه أهمية تطوير وتنويع وسائل التبرع، بما يتوافق التطور التقني والرقمي، بالإضافة إلى المشاريع الإنسانية ذات الأفكار الحديثة والمستدامة.

واستمع سموه إلى شرح حول أعمال جمعية الشارقة الخيرية، وجهود فرقها المتنوعة في مدن ومناطق إمارة الشارقة للعمل على تحقيق الأهداف الإنسانية، التي وضعت للجمعية والطموحات التي يطمح إليها المتبرعون والمحسنون.

وثمّن الشيخ صقر بن محمد القاسمي والوفد المرافق له، دعم واهتمام سمو ولي عهد الشارقة، وحرصه المستمر على ضمان تطور سير العمل في جمعية الشارقة الخيرية، والارتقاء بمنظومة العمل الخيري، وتحقيق أهدافه النبيلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز