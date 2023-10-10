منى المري: رؤية منال بنت محمد تعزز الاستقرار الأسري

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

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استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة في اجتماعه الثالث لعام 2023، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الإنجازات التي حققتها المؤسسة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، والتي شملت تنفيذ عدة مشاريع وبرامج تدريبية تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم المرأة في المجالين المهني والاجتماعي وتعزيز دورها الريادي في الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع ريادة الأعمال بصفة خاصة.

واطلع المجلس على المبادرات والفعاليات التي نفذها نادي دبي للسيدات خلال الفترة نفسها التي واكبت احتفالات يوم المرأة الإماراتية وغيرها من المناسبات.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة ونادي دبي للسيدات تنفيذها خلال الربع الرابع من العام الجاري وأبرزها تخريج الدفعة الثانية من منتسبات برنامج الإرشاد المهني بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، واستضافة النسخة السادسة من «ترايثلون دبي للسيدات» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

رؤية

وأكدت منى المري أن الرؤية المستقبلية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، المتعلقة بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وصقل مهاراتها الوظيفية والقيادية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للأسرة وتعزيز جودة حياة المرأة والمجتمع ككل، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل، ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية 2026، على ترجمة هذه الرؤية الاستشرافية من خلال برامج ومبادرات نوعية بالتعاون مع مؤسسات محلية وجامعات عالمية مرموقة، من بينها برنامج «المرأة في ريادة الأعمال»، الذي تم تنفيذه بدبي في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال، بهدف دعم رائدات الأعمال الجدد وتزويدهن بالمهارات اللازمة لبناء وتأسيس الأعمال التجارية وكيفية تطوير المشاريع، بما يواكب اهتمام دولة الإمارات بتعزيز قطاع ريادة الأعمال وتقديم كافة التسهيلات وأشكال الدعم للمرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.

شراكات مؤثرة

وأضافت رئيسة مجلس إدارة «دبي للمرأة» أن المؤسسة، وكجزء من أهدافها الرئيسية، تعمل بشكل دائم على تصميم وتنفيذ برامج متقدمة تسهم في إلهام المرأة الإماراتية لتحقيق أكبر قدر من الجودة والتميز المهني والقيادي، وتعزيز إسهامها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات، لافتة إلى حرص المؤسسة على بناء شراكات مؤثرة لاكتساب الخبرات والتبادل المعرفي ضمن أفضل المعايير العالمية.

وعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنى بوسمرة رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وفهيمة عبدالرزاق البستكي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والجود أحمد لوتاه مصممة ورائدة أعمال، بالإضافة إلى نعيمة أهلي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، وسلطانة سيف مقرر مجلس الإدارة ومدير إدارة تطوير المرأة.

واطلع المجلس على أبرز فعاليات نادي دبي للسيدات وحملاته التسويقية خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث حقق النادي نتائج إيجابية اتضحت من خلال زيادة الإقبال على العضوية بمختلف فئاتها، وتنفيذ عدة أنشطة ومبادرات، منها تنظيم النسخة الثانية من «سوق المزارعين».

وأوضحت نعيمة أهلي أن أجندة عمل النادي حافلة بالعديد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية والصحية والتثقيفية خلال الفترة القادمة، أهمها استضافة النسخة السادسة من «ترايثلون دبي للسيدات»، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم 22 أكتوبر الحالي، متضمناً ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية، وتتاح المشاركة فيه أمام جميع النساء من مختلف المستويات البدنية وجميع الجنسيات بداية من عمر 15 سنة فما فوق.

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