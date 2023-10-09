الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر:
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 10 أكتوبر إلى السبت 14 أكتوبر على  النحو التالي:

 الثلاثاء
الطقس: رطب مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً و تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة  وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
 البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء
الطقس: رطب مع فرصة تشكل  ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً و تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة  وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس 
الطقس: رطب مع فرصة تشكل  ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة  وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة
الطقس: رطب مع فرصة تشكل  ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئي  أحياناً.
 الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة  وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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