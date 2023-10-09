الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري التاسع لأصحـاب المعالـي والسـعادة رؤسـاء المحاكم العليـا والتمييز بدول مجلس التعـاون لـدول الخليج العربية، الذي انعقدت أعماله اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

وتم خلال اللقاء تناول الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسة المعروضة في جدول الاجتماع، والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون.

كما تناول المشاركون في الاجتماع برنامج زيارات الفريق القضائي إلى عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات والتجارب القضائية في دول مجلس التعاون ودول العالم بما يخدم تطوير المنظومة القضائية، وآلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر الاجتماع من دولة الإمارات إلى جانب محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الوفد، كلٌّ من محمد عبد الرحمن الجراح القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور إبراهيم عبيد آل علي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، وليلى محمد الشكيلي، مدير إدارة الخدمات القضائية.

وبعد الاجتماع تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومن بينهم من المحكمة الاتحادية العليا تم تكريم ليلى محمد الشكيلي مدير إدارة الخدمات القضائية.

وعبّر المجتمعون عن بالغ تقديرهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي كان لها عظيم الأثر في النتائج التي تم التوصل إليها.

وقـدم محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الشـكر والتقديـر لفضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان رئيس الاجتماع وللأمانة العامـة لمجلـس التعـاون لـدول الخليج العربـية ممثلة في الأمين العام معالي جاسم محمد عبد الله البديوي والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريـق العمـل علـى مـا بذلـوه ويبذلونـه مـن جهـد في الإعداد والتحضيـر للاجتماعات.

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