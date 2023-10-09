طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً مع احتمال تشكل الضباب

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 05:22.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:24 والمد الثاني عند الساعة 07:59 و الجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 01:39.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 28 75 20

دبي 38 29 65 25

الشارقة 39 26 70 20

عجمان 38 29 75 25

أم القيوين 39 23 75 20

رأس الخيمة 40 22 70 15

الفجيرة 33 28 85 50

العـين 38 29 60 20

ليوا 40 25 95 15

الرويس 37 27 85 45

السلع 38 27 90 40

دلـمـا 37 28 90 45

طنب الكبرى 38 29 85 40

الصغرى 38 29 85 40

أبو موسى 38 29 85 40

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