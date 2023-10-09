«دبي للصحافة» يختتم برنامج «الصحافة الصحية المتقدمة»

المصدر: دبي - البيان

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نظم نادي دبي للصحافة، بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية برنامج «الصحافة الصحية المتقدمة»، بهدف إدماج التغطية الصحية المتخصصة في وسائل الإعلام، وتدريب الصحافيين العاملين في الصحف المقروءة والإلكترونية على مهارات التغطية الصحية المتقدمة، إلى جانب بناء قدراتهم للوفاء بالمعايير المهنية المطلوبة.

ويأتي هذا البرنامج في سياق الجهود المستمرة لنادي دبي للصحافة في تطوير وتدريب الصحافيين العرب على الاتجاهات الصحفية الحديثة، وبما يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل نشر الوعي الصحي بالصورة المأمولة، وتدريب الصحافيين والإعلاميين العاملين في الدولة، وإمدادهم بالمفاهيم الجديدة والمتطورة، التي تعينهم على استيعاب المحتوى المتعلق بالأزمات والجوائح الصحية في سياق المؤشرات المتغيرة باستمرار، وبما يعينهم على كتابة تقارير عالمية المستوى، ودقيقة حول قضايا الرعاية الصحية، والحد من انتشار المعلومات المضللة.

وتضمن جدول البرنامج، الذي استمر على مدار 4 أيام متواصلة في مقر نادي دبي للصحافة، جلسات تدريبية احترافية وورش عمل تفاعلية، واختبارات صممت خصيصاً لهذا البرنامج، وفق أعلى المعايير الإعلامية، كما أتيح للمتدربين التعرف على رؤى وأفكار جديدة حول تغطية وتحليل المؤشرات المتعلقة بمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وتم منح جميع المشاركين في البرنامج التدريبي عضوية مكتبة آل مكتوم الطبية، وشهادات تخرج تثبت جاهزيتهم لتغطية الأزمات الصحية.

أحدث الممارسات

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن برنامج الصحافة الصحية المتقدمة ضم مسارات تدريبية متطورة، بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، معربة عن بالغ شكرها لنخبة المدرسين المشاركين في تدريب الصحافيين.

وأضافت: «برنامج الصحافة الصحية المتقدمة» تتويج لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها المحوري في مواجهة التحديات الصحية، وتعزيز كفاءة التغطية الصحافية المتعلقة بالتحديات الصحية، والاستعداد بصورة أفضل لأي جائحة محتملة في المستقبل. مؤكدة، حرص النادي على تنمية المهارات الإعلامية والصحافية محلياً وإقليمياً، ومواكبة أحدث الممارسات في مجال التدريب الصحافي، من منطلق أهمية دور الإعلام ومسؤوليته الاجتماعية كونه وسيلة بناء وتنمية تزيد من مستوى وعي المجتمعات حول القضايا الصحية.

صحافة متخصصة

وبدوره، قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن طرح برنامج «الصحافة الصحية المتقدمة» للعاملين في القطاع الصحفي في الدولة يعبر عن مدى التقدير للإسهامات القيمة لنادي دبي للصحافة على المستوى المحلي والإقليمي، مؤكداً أن الصحافة المتخصصة تشهد في الوقت الراهن نقلة جديدة من حيث الكم والنوع، نظراً لظهور مؤشرات صحية باستمرار ضمن التوجهات المستقبلية للدولة.

وأضاف: «لم يعد كافياً أن يكون هناك صحافة شاملة، تتناول وتغطي المواضيع المتعلقة بهذا القطاع المؤثر، بل أصبح هناك ضرورة ملحة أن يكون لدينا صحافيون متخصصون في مجال الرعاية الصحية، مهمتهم لا تتوقف عند تغطية الأخبار الصحية، بل تمتد لامتلاك مهارات التحليل وقراءة المؤشرات وتبسيطها، وصولاً إلى مواجهة المعلومات المضللة، التي تنتشر في أوقات الأزمات الصحية».

مسار تدريبي محترف

جدير بالذكر أن «البرنامج المتقدم في الصحافة» هو مسار تدريبي محترف أطلقه نادي دبي للصحافة في العام 2017، بهدف تدريب الصحافيين والمراسلين لتغطية مجالات متخصصة في السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والعلوم، والصحة، ويسعى هذا المسار التدريبي إلى تزويد الصحافيين العاملين في الدولة بالمفاهيم الأساسية اللازمة للتغطية الصحفية في القطاعات المتخصصة، حيث أطلق النادي في العام 2017 برنامج «الصحافي العلمي»، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وفي العام 2018 و2019 أطلق برنامج «الصحافي الاقتصادي»، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، ومن ثم برنامج «الصحافي الصحي»، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

مدخل للعلوم الصحية للصحافيين

صمم البرنامج لتزويد الصحافيين بالمفاهيم الأساسية اللازمة للتغطية الإخبارية الخاصة بالمجال الصحي، بما في ذلك فهم المبادئ الأساسية للعلوم الصحية والمهارات والمعارف الضرورية، لتقديم تقارير دقيقة وشاملة حول المواضيع المتعلقة بالصحة، ويقدم فهماً أعمق لأساسيات العلوم الصحية، بما في ذلك علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء، والأمراض والاضطرابات، وأنظمة وخدمات الرعاية الصحية، والصحة العامة وعلم الأوبئة، والأبحاث الطبية والتجارب السريرية، والقضايا الأخلاقية، التي تغطيها الصحافة المختصة في الصحة، والمعارف العلمية المتعلقة بالصحة بصفة عامة.

ميثاء بوحميد:

أزمة «كوفيد 19» أثبتت حاجتنا لأقلام صحافية قادرة على التحليل ومواجهة الأخبار المضللة

عامر شريف:

الصحافة المتخصصة تشهد في الوقت الراهن نقلة جديدة من حيث الكم والنوع

بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

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