دبي تعزز ريادتها الاستثمارية وترسخ مكانتها عاصمةً للفرص الواعدة

المصدر: دبي - بشار باغ

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يجسد التفوق الذي حققته دبي في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر نجاح الإمارة في تعزيز ريادتها في جذب المشروعات الاستثمارية الجديدة وترسيخ مكانتها في خريطة الأعمال الدولية بوصفها عاصمةً للفرص الواعدة في مختلف القطاعات، كما يمثل أهمية دور الإمارة في خلق آفاق جديدة وطرح شراكات نوعية ومبتكرة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين.

وتشكل هذه النتائج ثمرة للنمو الاقتصادي القوي الذي تحققه القطاعات كافة في الإمارة، كما يمثل نجاح نهج التطوير التنافسي المستمر للخدمات والأطر التشريعية كافة والارتقاء بالبنية التحتية والخدمية العصرية والتخطيط الاستراتيجي المتكامل للتعامل بمرونة وكفاءة مع التغيرات والاتجاهات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تدل على فعالية السياسات والمبادرات الحكومية التنموية والتعاون الوثيق والبناء مع القطاع الخاص.

أجندة دبي

ويأتي التصنيف العالمي المتقدم لدبي في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر ليواكب هدف أجندة دبي الاقتصادية D33، في تعزيز مكانة دبي واحدة من كبرى ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم، كما يرسخ الثقة التي تتمتع بها الإمارة في أوساط المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، والشركات الناشئة، والمواهب العالمية.

ويشكل ارتقاء دبي بتصنيفها في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في ظل النمو القوي الذي حققه اقتصاد الإمارة منذ بداية العام الجاري وهو ما يصب في إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً في مواكبة المتغيرات بمرونة وكفاءة عالية وقدرة على رصد الفرص المتاحة وتحقيق النمو والازدهار عبر تمكين سياسات التنويع الاقتصادي، بهدف تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فحقق اقتصاد الإمارة نمواً بـ2.8 % بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023، وجاء هذا النمو استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل العام 2022 إذ بلغ نمو اقتصاد دبي 4.4 %.

أداء متميز

واستفادت حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي من الأداء المتميز الذي حققته القطاعات الاقتصادية كافة في الربع الأول من 2023، ومنها قطاعات النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وأنشطة الصناعات التحويلية فأسهمت مجتمعة بما يقرب من 93 % من النمو المتحقق وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل الذي أسهم بـ48 % من النمو المتحقق وتلاه القطاع المالي مسهماً بـ 15 % ومن ثم نشاط التجارة الذي أسهم بـ10 %، وجاء ذلك النمو متفوقاً على العديد من معدلات النمو العالمية في الربع الأول من العام الجاري إذ تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو موسمي معدّل لمجموعة دول المنظمة بـ1.6 % فيما نمت مجموعة الاتحاد الأوروبي بـ1.1 % ونما الاقتصاد الأمريكي بـ1.8 %.

الجدير بالذكر، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل نمواً بلغ 4.4 % في 2022 بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم مدفوعاً بشكل رئيس بنمو قطاع النقل والتخزين وقطاع الفنادق والمطاعم واللذين سجلا نمواً استثنائياً بلغ 26.8 و20.3 % على التوالي.

قيمة مضافة

وحقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 25.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023 لينمو بـ1.2 % مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من 2022 إذ أسهم بـ 22.9 % من مجمل الاقتصاد وبـ10 % من مجمل النمو المتحقق، ويعد نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، فيعمل ضمنه مجموعة من كبرى الشركات في الدولة والمنطقة.

وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في الربع الأول من 2023 بنسبة بلغت 10.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 15.6 مليار درهم ومسهماً بـ48 % من مجمل النمو المتحقق، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.

ويُعد نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر إسهاماً في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، إذ ارتفع أداؤه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية التي نما عدد الركاب على متنها في الربع الأول ما نسبته 68 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وحقق نشاط خدمات الإقامة والطعام نمواً بـ5.6 % في الربع الأول من 2023، بقيمة مضافة بلغت نحو 4.5 مليارات درهم وذلك بمساهمة مئوية بلغت 4.1 % في مجمل الاقتصاد، ومسهماً بـ8 % في مجمل النمو المتحقق للفترة، وبلغ حجم الزوار الدوليين 4.67 ملايين زائر، مقارنة بـ3.97 ملايين زائر في الفترة ذاتها من سنة 2022، بزيادة 18 % على أساس سنوي، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك تتويجاً لجهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار على مدار العام.

وسجل نشاط العقارات في دبي نمواً بـ 2.4 % مسهماً بـ7.4 % في مجمل الاقتصاد وبـ6 % في مجمل النمو المتحقق نتيجةً لنمو الهوامش العقارية التي تحققت من المبيعات العقارية التي نمت في الربع الأول من العام الجاري، كما حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بـ 3.2 % في الربع الأول من 2023 مسهمةً بما نسبته 12.7 % في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 14.2 مليار درهم مسهماً بـ15 % في مجمل النمو المتحقق.

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