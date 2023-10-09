حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي أفضل وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي نبض اقتصاد العالم، فهي تحتفظ بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.

ودوّن سموه عبر منصة «إكس»: تمضي دبي في المسار الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أجندة دبي الاقتصادية D33، بترسيخ مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال، ومركزاً للابتكار... خلال النصف الأول من العام الجاري، احتفظت دبي بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 مشروعاً، وبحصة 6.58 % من إجمالي المشاريع العالمية، فيما بلغ إجمالي عدد المشاريع المعلنة 880 مشروعاً استثمارياً... دبي نبض اقتصاد العالم، والجميع مدعو لمشاركتنا في مسيرتنا التنموية، فهنا يربح الجميع.

جاء ذلك بعد أن حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 من هذه المشاريع خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة عبر الإنترنت في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم.

وتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في مجال استقطاب الاستثمارات على مستوى العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني، بواقع 325 مشروعاً.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58 %، أي أعلى بـ3.83 % عن النتائج المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويسهم هذا النمو في ترسيخ مكانة الإمارة، بصفتها مركزاً رئيساً للاستثمار، كما ينسجم مباشرةً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.

صدارة عالمية

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الحفاظ على موقع الصدارة عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إنما يعكس دور دبي في خلق فرص نمو، وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الاستثمار العالمي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تبعها من جهود تركزت على تنويع اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع».

وأضاف سموه: «إن النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، هي ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار، توازياً مع المساعي المستمرة لتطوير بنيتها التحتية، وتبنيها لأحدث الحلول والتقنيات، لتسخر كل ذلك في صنع مستقبل حافل بفرص التقدم والازدهار، ولتواصل مسيرة التنمية المستدامة، وفق خارطة طريق واضحة، حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، والعمل على خلق بيئة استثمارية لا تحظى بثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تحفزهم أن يكونوا شركاء في كتابة قصص نجاح جديدة، ترسخ مكانة دبي كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي، وعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار».

وثمّن سمو ولي عهد دبي الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي المهم، سواء من القطاع الحكومي أو الشركاء من القطاع الخاص، مشيداً بدور دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في تعزيز البيئة الاستثمارية الفريدة للإمارة.

وقال سموه: «مستمرون في تعزيز شراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص، وإيجاد وتفعيل المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، مع توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين، وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد».

استقطاب مقار الأعمال

وكشفت بيانات الاستثمار الأجنبي في دبي الخاصة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تسجيل الإمارة إجمالي 880 مشروع استثمار أجنبي مباشر بين يناير ويونيو من هذا العام، بمعدل نمو قدره 70 % على أساس سنوي. وترتكز بيانات الاستثمار الأجنبي في الدائرة، على تتبع وتقييم وتحليل جميع أنواع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها داخل الإمارة.

وتشير البيانات أيضاً إلى أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في دبي، تمثل 65 % من إجمالي المشاريع المعلن عنها ضمن هذه الفئة، مع ارتفاع نسبة إعادة الاستثمار في هذه المشاريع على أساس سنوي، من 3 % في النصف الأول من عام 2022، إلى 4.4 % في الفترة ذاتها من عام 2023.

وسجلت دبي ارتفاعاً سنوياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، والتي وصلت إلى 20.87 مليار درهم (5.68 مليارات دولار)، ما ساهم في ارتقاء الإمارة من المرتبة الثامنة عالمياً في النصف الأول من عام 2022، إلى المرتبة السادسة في الفترة ذاتها من العام الجاري، ووفقاً لبيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أشارت البيانات إلى تصدر دبي للتصنيف العالمي في استقطاب مقار الأعمال ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي، حيث نجحت في استقطاب 33 مقراً رئيساً لأبرز العلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، متفوقة على لندن وسنغافورة، ما يسهم في ترسيخ مكانتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال.

تعزيز المزايا التنافسية

وقال هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «نعتزم مواصلة الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف «يعكس تزايد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها خلال النصف الأول من العام 2023، حجم الجهود المبذولة لتعزيز المزايا التنافسية للإمارة، وبيئتها الحاضنة للأعمال على الصعيد العالمي، والمبادرات الطموحة المتنوعة والرامية إلى استقطاب المستثمرين وصانعي القرار من مختلف أنحاء العالم».

وتؤكد بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، أن الإمارة قد حققت قفزة نوعية في توفير فرص العمل المرتبطة بهذه المشاريع، لتعزز مكانتها من المرتبة التاسعة عالمياً في النصف الأول من عام 2022، إلى المرتبة الرابعة خلال الفترة ذاتها من العام الجاري.

ويأتي هذه الارتفاع في أعقاب الزيادة اللافتة في فرص العمل خلال النصف الأول من العام 2023، والتي بلغت 43.3 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يعادل 24,236 فرصة عمل جديدة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

القطاعات الأبرز

وتُعد مساهمات القطاعات الستة الأبرز للإمارة في توليد فرص العمل المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام 2023، خير دليلٍ على جهود دبي في جذب العمالة الماهرة والحفاظ عليها، والتي تنسجم مع مبادرات التنويع الاقتصادي لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وساهم كل من قطاع خدمات الأعمال في توفير 5,212 فرصة عمل (21.5 %)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 3,525 فرصة عمل (14.5 %)، وقطاع المأكولات والمشروبات 3,090 فرصة عمل (12.7 %)، وقطاع الخدمات المالية 1,813 فرصة عمل (7.5 %)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية 2,104 فرص عمل (8.3 %)، وقطاع العقارات 921 فرصة عمل (3.8 %).

وتشير بينات الاستثمار الأجنبي في دائرة الاقتصاد والسياحة، إلى استمرار دبي في استقطاب مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، وتلك القائمة على التقنيات البسيطة خلال النصف الأول من العام 2023، والتي وصلت إلى 63 و37 % على التوالي، بشكلٍ مشابه لمعدلاتها المسجلة العام الماضي.

وتُظهر البيانات أن النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، ما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للمشاريع المجهزة بأحدث التقنيات والكفاءات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.

وعلى صعيد القطاعات الرئيسة التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيبرز كل من قطاع الخدمات المالية بـ 52 %، وقطاع خدمات الأعمال بـ12.8 %، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بـ7.5 %، وقطاع العقارات بـ6.9 %، وقطاع المأكولات والمشروبات بـ3 %. وتسهم هذه القطاعات الخمسة بـ82 % من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، و70 % من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

أما القطاعات الرائدة باستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فتشمل كلاً من قطاع خدمات الأعمال بـ22.4 %، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بـ17.8 %، وقطاع المأكولات والمشروبات بـ 12.2 %، وقطاع الخدمات المالية بـ9 %، وقطاع المنتجات الاستهلاكية بـ8.3 %.

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