منصة مشتركة لـ«هيئة الصحة وإسعاف دبي» بـ«إكسبو أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جهودهما في منصة مشتركة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي يبدأ اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي مشاركة هيئة الصحة في هذا الحدث الدولي، وبشكل سنوي بحسب الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، حرصاً من جانبها على ترسيخ قيمة وأهمية الإنجازات التي حققتها دبي في أحد أبرز الاهتمامات الدولية، المعززة لفرص جودة الحياة للجميع، ومن بينهم أصحاب الهمم، الذين يختص المعرض بشؤون حياتهم وقضاياهم؛ إذ تنفرد الهيئة بمنهجية واضحة لخدمتهم وتوفير أفضل الأنظمة الصحية لرعايتهم.

وأشار الدكتور الملا إلى أن الهيئة تعد هذا الحدث فرصة مهمة لاستعراض مجمل جهودها المبذولة في سبيل توحيد إجراءات وآليات الكشف المبكر عن الإعاقات، وتكامل طرق وبروتوكولات العلاج، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وضمان حصول هذه الفئة على فرص متكافئة في التعليم، والصحة، والتوظيف، وغيرها.

وعن مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المعرض، صرح مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، قائلاً: «أسهمت شراكتنا الاستراتيجية الفاعلة مع هيئة الصحة بدبي في فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك لتقديم خدمات نوعية للمجتمع، واليوم نظهر في الدورة الـ5 لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في منصة واحدة لتعزيز فرص التعاون المعرفية والخدمية لأصحاب الهمم، من أجل مجتمع تنعم شرائحه بكل مقومات السلامة الصحية وتعزيز مفهوم الرعاية الطبية الآمنة والعاجلة».

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