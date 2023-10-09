شرطة دبي و«دناتا» تعرفان بتحديات مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مجموعة «دناتا» للسفريات ورشة عمل مع القيادة العامة لشرطة دبي، بمشاركة عدد من موظفي الجهتين في قاعة المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات.

وتركّزت محاور الورشة حول التحديات، التي تواجه الجانبين في مجالات عدة، مثل مراكز الاتصال، التسويق، التدريب، خدمة المتعاملين، والخدمات اللوجستية، وعدد من المحاور الأخرى.

حضور

وحضر الورشة العميد د. أحمد المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وراشد العوضي نائب رئيس أول مجموعة «دناتا» للسفريات الشرق الأوسط والهند، والمقدم د. عبدالله السعدي رئيس قسم التنسيق والمتابعة، وأحمد أميري مدير الشؤون الحكومية في «دناتا» للسفريات

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