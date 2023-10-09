5 منافع حيوية لتنظيم نشاط مركبات الأعلاف في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الأعلاف الآمنة تلعب دوراً محورياً في حماية صحة الحيوان، وسلامة المنتجات الغذائية ذات المنشأ الحيواني، وتعتبر منشآت الأعلاف، بما فيها مركبات بيع الأعلاف المتنقلة، حلقة مهمة في السلسلة الغذائية، حيث تتعرض الأعلاف خلال تداولها إلى مجموعة من المخاطر قد تجعل منها مواد ضارة بصحة الحيوان وسلامة الغذاء، الأمر الذي يجعل تلك المنشآت مسؤولة عن حماية صحة الحيوان وسلامة المنتجات الغذائية.

وأوضحت الهيئة في سياق متصل، أن تنظيم نشاط مركبات الأعلاف يسهم في تحقيق 5 منافع حيوية وهي، تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنظيم عمليات بيع وتداول الأعلاف في إمارة أبوظبي وتمكين القطاع الخاص، فضلاً عن ضمان استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتحقيق الأمن الحيوي، والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، ووقف البيع العشوائي للأعلاف.

وقالت الهيئة إنه يوجد 19 موقعاً حصرياً لتواجد مركبات الأعلاف المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي موزعة بواقع 6 مواقع في منطقة أبوظبي و8 مواقع في منطقة العين، بالإضافة إلى 5 مواقع في منطقة الظفرة، وهناك عدد آخر من المواقع المستهدفة في مختلف مناطق الإمارة.

ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أصحاب مركبات بيع الأعلاف المرخصة في إمارة أبوظبي إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والقانونية والتي تتمثل في 4 إجراءات، وهي المبادرة بالتواصل معها لاختيار الموقع الذي يرغبون في ممارسة نشاط مركبات بيع الأعلاف فيه، حيث سيتم حظر تواجد المركبات الخاصة ببيع الأعلاف في غير الأماكن المخصصة لها ضمن النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بمختلف مناطق إمارة أبوظبي لضبط المخالفين للائحة الجزاءات الإدارية عليهم والغرامات الخاصة بها قيمتها 5 آلاف درهم.

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