رئيس الدولة يجري اتصالات هاتفية مع ملك الأردن ورؤساء مصر و سوريا و إسرائيل ورئيس وزراء كندا بشأن التطورات في المنطقة

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"اليوم اتصالات هاتفية مع..صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وفخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل ومعالي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا..تتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

بحث سموه مع القادة - خلال الاتصالات - ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم..إضافة أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.

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