كهرباء الشارقة تستقبل 3022 طلباً لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي خلال النصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي 3022 طلب توصيل دائم للغاز الطبيعي، كما استقبلت 2085 طلباً لاعتماد مخططات الغاز الطبيعي للمباني السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والزراعية في مدينة الشارقة.

وأكد المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على التطوير المستمر للإجراءات والتيسير على المتعاملين من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة لاستقبال الطلبات أسهمت بشكل كبير في إنجاز المعاملات بأسرع وقت وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على ضمان استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والتحول نحو البنية الرقمية المتطورة واعتمادها أحدث تقنيات وتوصيل الخدمات.

وأكد أن مشروع الغاز الطبيعي الرائد بإمارة الشارقة أسهم في تحقيق ميزة تنافسية لمختلف المشروعات في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي في مختلف مناطق إمارة الشارقة وتطوير خدماتها بما يلبي تطلعات سكان إمارة الشارقة من المواطنين والمقيمين، وتوفير الخدمات بجودة عالية وكفاءة للمشروعات التطويرية.

وأكد أن المعايير المحددة التي وضعتها الهيئة والتيسيرات التي قدمتها، والتنسيق مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية، وتوفير كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة للتعامل الإلكتروني مع الجماهير والاستمرار في تطوير مهاراتهم ببرامج تدريبية تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في إنجاز المعاملات بدقة وكفاءة، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

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