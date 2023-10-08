شرطة عجمان تستعرض تقرير المخالفات والحوادث المرورية

المصدر: عجمان - البيان

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ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، وذلك في مبنى نادي الشرطة للرياضة والرماية.

وبدأ الاجتماع باستعراض ومناقشة نتائج مؤشرات قياس الأداء والإنتاجية في مراكز الشرطة الشاملة، ومراكز الشرطة الخارجية، كما تم عرض تقرير المخالفات والحوادث المرورية، ومناقشة دوافع ارتكاب المخالفات ومسببات الحوادث المرورية الواقعة والبحث في سبل الحد منها.

كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المبادرات التي تنفذها القيادة لدعم تحقيق مؤشر الشعور بالأمان، وكذلك عرض نتائج ومؤشرات أداء دوريات أمان في إمارة عجمان.

وفي الختام ثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، والعمل على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة بما يعزز الرضا والسعادة ويدعم تميز مسيرة شرطة عجمان.

حضر الاجتماع العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد علي عبيد الشامسي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد شيبان سويدان، مدير إدارة الموارد البشرية، والعقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام دفاع مدني عجمان، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات ورؤساء المراكز بشرطة عجمان.

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