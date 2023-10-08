من سماء الإمارات .. سديم «الساحر» على بعد 7200 سنة ضوئية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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التقط مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي صورة لسديم «الساحر»، الذي يقع في مجموعة «قيفاوس»، ويبعد عن الأرض 7200 سنة ضوئية، وهو سديم انبعاث، ويحتوي على الكثير من الهيدروجين والأكسجين، يظهر بألوان مختلفة نتيجة لتأين الغاز، وتظهر في الأمام كتلة كبيرة من الغبار الكوني وقد أطلق عليه هذا الاسم لأنه يشبه وجه الساحر أو المشعوذ الذي يظهر في أفلام الكرتون.

وتم تصوير السديم في مركز الختم الفلكي باستخدام تلسكوب قطره 14 بوصة، وثلاثة مرشحات ضيقة النطاق لتحديد مكونات السديم: مرشح الهيدروجين باللون الأخضر 71 صورة، ومرشح الأكسجين باللون الأزرق 54 صورة ، ومرشح الكبريت باللون الأحمر53 صورة مدة التصوير: 9 ساعات، بواقع 3 دقائق لكل صورة.

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