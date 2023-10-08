«بلا حدود».. «طرق دبي» تعتمد شعار دورة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع التاسعة

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الـ9 من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل 2024، في مدينة جميرا، وذلك تحت شعار «بلا حدود Beyond Boundaries»، وسيتم فتح باب التسجيل في المنتدى اعتباراً من 10 أكتوبر الجاري، على الموقع الإلكتروني www.dipmf.ae.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن المنتدى نجح في دوراته السابقة في ترسيخ مكانة دبي عالمياً في ريادة تنفيذ المشاريع العملاقة والمبتكرة، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقد نجح المؤتمر في استقطاب الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وقال معاليه: يأتي تنظيم المنتدى في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز الدور الريادي لمدينة دبي في التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات، وكذلك أن تكون حلقة وصل تسهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين مختلف دول العالم.

محاور المنتدى

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين أن الدورة الـ9 للمنتدى ستركز على 3 محاور رئيسة، تشمل الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، وستناقش 14 مساقاً، موزعة على المحاور الـ3، تشمل المجتمعات المستدامة، والمشاريع الصديقة للبيئة، والتطور المستمر المستدام، ويغطي محور الأساليب الحديثة في إدارة المشاريع مساقات التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، وإدارة الفوائد، والقيادة الملهمة، واقتصاد المشاريع، والاقتصاد الدائري، أما محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، فيغطي مساقات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، والتحول المرن، والتوأم الرقمي، والميتافيرس، وإدارة البيانات.

32 توصية

يذكر أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ناقش في دورته الـ8، التي أقيمت تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»، عدداً من المحاور المهمة، التي تعلقت بالابتكار والاستدامة والتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصاديات المشاريع، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وشارك فيه أكثر من 2000 مشارك، و55 متحدثاً عالمياً وإقليمياً، قدموا نحو 50 جلسة وحلقة نقاشية، كما صدر عنه 32 توصية تعلقت جميعها بالاستدامة وجودة الحياة، والمساواة والتوازن بين الجنسين، والتحول المرن، والمشاريع العملاقة، ومهارات القيادة والإدارة، وإدارة القيمة والفوائد، والتكنولوجيا المتقدمة، وإدارة البيانات والمعلومات.

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