شرطة دبي تكرم مواطنة تقديراً لتعاونها وحسن تصرفها

المصدر: البيان

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كرّم اللواء عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، بحضور العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، وعدد من الضباط، المواطنة نوف سالم سيف مشاطي المزروعي، وذلك تقديراً لتعاونها وحسن تصرفها الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع.

وأشاد اللواء عبد الله خادم المعصم بالمواطنة نوف المزروعي وتعاونها مع الشرطة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تحفيز أفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز أمن المجتمع.

وقدم اللواء عبد الله المعصم شهادة شكر وتقدير لنوف المزروعي، مؤكداً أن هذا التكريم يعزز الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

ومن جانبها، أكدت نوف المزروعي أن ما قامت به يعد جزءاً من واجبها المجتمعي، معبرةً عن تقديرها للجهود التي تبذلها شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة، ومؤكدةً أن التكريم بمثابة وسام لها.

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