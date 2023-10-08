"خليفة التربوية" تعرف الميدان التعليمي بمجالات دورتها الـ17

المصدر: وام

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نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الدورة الثانية من برنامج الورش التطبيقية للتميز لدورتها السابعة عشرة 2023-2024 وذلك بمعهد تدريب المعلمين في عجمان.

شارك في البرنامج عدد من المتخصصين في المجالات المطروحة في هذه الدورة متضمنة عشرة مجالات على المستويين المحلي والعربي شملت، الشخصية التربوية الاعتبارية والتعليم العام والتعليم وخدمة المجتمع وأصحاب الهمم والإبداع في تدريس اللغة العربية والتعليم العالي والبحوث التربوية والتأليف التربوي للطفل والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة بالإضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والتي تتضمن ، فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس .

وأكدت أمل العفيفي ، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على أهمية برنامج الورش التطبيقية للتميز لما يمثله من جسر للتواصل بين المرشحين المحتملين لهذه الدورة من جهة وكذلك الفائزين والمتخصصين من المحكمين من جهة أخرى بما يعزز من تواصل الأفكار وتبادل التجارب والخبرات المتميزة في قطاع التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي وما يرتبط بالميدان التعليمي من برامج وخطط تطويرية تستهدف تعزيز مسيرة التعليم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .

وأوضحت العفيفي أن البرنامج تضمن عشر ورش تطبيقية للتميز ففي ورشة التعليم العام فئة المعلم المبدع تحدث فيها كل من الدكتور قسيم الشناق وعذارى الزعابي عن آليات الإبداع بالنسبة للمعلم ، كما تحدثت زمزم النجار في ورشة التعليم العام عن فئة الأداء التعليمي المؤسسي ، فيما تحدثت الدكتورة سمية الشمايلة حول أصحاب الهمم ، وفي مجال التعليم وخدمة المجتمع قدم الورشة كل من الدكتور حسين العثمان وأسرة يوسف المرزوقي الفائزة بفئة الأسرة الإماراتية المتميزة كما قدم كل من الدكتور مجدي بن صوف ومنى التاجر ورشة الإبداع في تدريس اللغة العربية وقدم الدكتور عصام الدين عجمي ورشة حول التميز في مجال التعليم العالي والدكتور عبدالله المنيزل عن البحوث التربوية .

كما تضمنت الدورة الثانية لبرنامج الورش التطبيقية ورشة عن التأليف التربوي للطفل تحدثت فيها كل من الدكتورة عفاف البطاينة والدكتور أحمد الفراج وتحدث في ورشة المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة الدكتور محمود القطيري.

وشهدت هذه الورش مناقشات بين المحاضرين والحضور حول معايير التميز وآليات الترشح لكل مجال من المجالات المطروحة والضوابط التي تكفل للأعمال المرشحة الفوز بالجائزة .

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