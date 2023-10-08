مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل تعزيز خدمات الصحة النفسية

المصدر: البيان

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ضمن مساعيها إلى تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها في مختلف المجالات الصحية، وتكريس جهودها لتحسين جودة حياة الأفراد، وتعزيز التشخيص المبكر للاضطرابات النفسية والتوحد، طورت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، باقة من الخدمات التخصصية للصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لها، كأحد ابرز المنشآت الصحية المتخصصة في مجال الصحة النفسية للأطفال واليافعين في المنطقة.

كما أعلنت المؤسسة العام الماضي عن برنامجها النوعي للكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد، وإحالة الحالات ذات المعدل المتوسط ومرتفع الشدة الى الجهات المتخصصة في التقييم والتشخيص والعلاج في المستشفيات، حيث تم عمل نظام إلكتروني لبرنامج الكشف المبكر للتوحد، وأُدرجت أداة القياس المعتمدة M-CHAT-R وآلية تحويل الحالات الايجابية للجهات المختصة في نظام وريد، حيث بلغت نسبة الالتزام 97% منذ إطلاق البرنامج في عام 2022.

20,626 طفل مستفيد

وفي إحصائية حديثة كشفت المؤسسة أن عدد المتعاملين من فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 شهراً إلى 30 شهراً، ممن استفادوا من هذه الخدمة خلال الفترة من العام 2022 وحتى النصف الأول من عام 2023 بلغ 20626 متعاملاً، كما بلغ إجمالي عدد مرضى التوحد الذين تم التعامل معهم في عام 2022 نحو 1093 حالة.

وأكدت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الحالات المشتبه بإصابتها بطيف التوحد إلى الجهات المتخصصة في التقييم والتشخيص والعلاج في المستشفيات المتخصصة، بهدف تقديم الرعاية الصحية اللازمة والدعم المتخصص للمتعاملين وأسرهم، مشيرة إلى أن الجهود الرامية إلى تحسين الكشف والدعم المبكر للأطفال المصابين بطيف التوحد، تعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية، وتعكس التزام المؤسسة بتوفير رعاية صحية شاملة وفعالة لمختلف شرائح المجتمع.

وأضافت أن المؤسسة عملت على تطوير خدمات الصحة النفسية التخصصية للأطفال واليافعين، بالاستناد إلى أدلة موثوقة ومدعومة بالبحث العلمي في مستشفى الأمل للصحة النفسية، بالشراكة مع مؤسسة مودسلي هيلث، بالإضافة لإنشاء عيادات متخصصة للصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، وفرق طبية متعددة التخصصات تشمل أطباء استشاريين وأخصائيين، ومديرة تمريض، وأخصائي علاج النطق والتخاطب، وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين إكلينيكيين، بالإضافة إلى موظفين إداريين، وموظفين داعمين.

عيادات متخصصة

ووفرت المؤسسة عيادات خارجية متخصصة للأطفال، تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية، وتقدم خدمات التقييم والعلاج وإعادة التأهيل المتخصص للاضطرابات النفسية والسلوكية، بما يتناسب مع عمر الطفل وحاجاته النفسية والاجتماعية، بالإضافة لخدمات الطوارئ على مدار الساعة، وخدمة خط المساعدة، لتقديم الاستشارات النفسية والدعم النفسي والإرشاد الأسري من قبل أخصائيين نفسيين مدربين وفق سياسة معتمدة تضمن السلامة والجودة.

عيادة التوحد

وفعّلت المؤسسة عيادة أسبوعية للتوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه للأطفال والمراهقين في مستشفى الأمل للصحة النفسية في عام 2022، كما أنشأت شبكة من العيادات الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية المجتمعية للأطفال واليافعين في مراكز الرعاية الأولية في الإمارات الشمالية والمستشفيات العامة، لتعزيز التكامل بين خدمات الرعاية الأولية والرعاية الثانوية والثالثية.

كشف مبكر

تحرص المؤسسة على تجسيد التزامها بأهداف التنمية المستدامة، من خلال قيامها بإدارة ظروف الطفولة في المرحلة الأولى، وإجراء فحوصات الكشف المبكر عن التوحد لجميع الأطفال الذين يزورون مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونقل الحالات ذات المعدل المتوسط ومرتفع الشدة الى الجهات المتخصصة في التقييم والتشخيص والعلاج في المستشفيات.

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