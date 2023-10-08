مذكرة تفاهم بين "زايد العليا" و جامعة ساوث ويسترن فينما الفلبينية

المصدر: وام

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أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة ساوث ويسترن فينما في الفلبين ممثلة في كلية العلوم الصحية و التأهيل الطبي لتعزيز وتنفيذ التعاون لتدريب طلاب كليةالعلاج الطبيعي والوظيفي من الجامعة في أقسام إدارة الرعاية الصحية بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة في خدمات العلاج التأهيلي العصبي الأطفال، وذلك ضمن الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها المؤسسة.

وقع المذكرة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، والدكتور لوهندرين ادوربل، عميدكلية العلوم الصحية المساندة، عميد مساعد لكلية العلوم التأهيلية بالجامعة الفلبينية، وحضر مراسم التوقيع بمقر المؤسسة ألفونسو فرديناند سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، ولفيف من قيادات الجانبين والمتخصصين من الكوادر العلمية بالجامعة.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برنامج تدريب اكلينيكي تطبيقي لطلاب خريجي برنامج العلاج الطبيعي و الوظيفي، والدعم اللوجستي لطلاب كلية العلوم الصحية والتأهيل في جامعة ساوث ويسترن فينما في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي، وتمتد مدة هذا التدريب السريري 480 ساعة تدريب على إعادة تأهيل الأطفال بمعدل لا يتجاوز 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، مع متابعة أداء المتدربين من قبل فريق عملمختص من المؤسسة وحاصل على درجات عليا (ماجستير ودكتوراة) ليكون معالج مؤهل ومتمكن لتغطية احتياجات الاشراف و التدريب لطلبة التأهيل العلاجي الخارجيين.

ومن خلال مذكرة التفاهم ترشح جامعة ساوثويسترن فينما 6 متدربين بحد أقصى في كل فصل دراسي وذلك بمدة لا تقل عن شهرين قبل بدء عملية التدريب، مع الإلتزام بتوعيتهم بتطبيق مفاهيم خدمة العملاء والخدمة الشخصية والسلامة العامة والأمن في تقديم خدمات العلاج الطبيعي، ويعتبر التدريب مجرد خيار للمتدربين الذين يرغبون في هذا التدريب السريري والذي يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التي حددتها اللجنة الفلبينية للتعليم العالي (CHED).

ورحب عبد الله الحميدان بإبرام المذكرة مع واحدة من الجامعات العريقة بما يعكس رغبة الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات. وقال: عودتنا قيادتنا الرشيدة على تقديم المساعدة والعون للجميع، لذا بادرنا بالموافقة على طلب الجامعة بشأن تدريب طلاب كلية العلاج الطبيعي والوظيفي من الجامعة في إدارة الرعاية الصحية بالمؤسسة ونقل خبرات كوادر "زايد العليا" الوظيفية المتخصصة إلى طلاب الجامعة الفلبينية.

وأكد الحميدان أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تسعى لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، وأنها تؤمن بحتمية وضرورة هذا التعاون المشترك البناء الذي يخدم المصلحة والأهداف المشتركة، والسعي للتعاون مع المؤسسات والجهات العالمية المتميزة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم ولاسيما المتخصصة منها لتحقيق الاستفادة لمنتسبي المؤسسة، مشيراً لسابق إبرام المؤسسة أكثر من شراكة استراتيجية مع جامعات ومؤسسات وجهات عربية ودولية متخصصة.

من جانبها، أكدت شيريل جين بي تشان الرئيس التنفيذي للعمليات بجامعة ساوث ويسترن فينما أهمية التعون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كونها شريكاً رئيسياً في برنامج التدريب السريري للعلاج الطبيعي والمهني، موضحاً أن هذه المرحلة من التعاون تهدف إلى توفير تعليم على مستوى عالمي وتدريب سريري لمتدربي العلاج الطبيعي والمهني في جامعة ساوث ويسترن فينما.

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