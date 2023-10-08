عجمان.. تلبية نداء الواجب

المصدر: عجمان - نورا الأمير

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سيطرت مشاركة كبار المواطنين على مشهد انطلاق انتخابات المجلس الوطني في لجنة إمارة عجمان، بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض.

حيث توافدوا في الساعات الأولى من انطلاق عملية الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي الخامس لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ورصدت «البيان» إقبالاً كبيراً من الناخبين والناخبات، منذ وقت مبكر في الصباح للمشاركة بالتصويت لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني، ما يعكس حرص المشمولين في قوائم الانتخاب على تلبية نداء الواجب الوطني، وترجمة شعار«صوتك أمانة»، فيما لم تستغرق عملية الاقتراع أكثر من دقيقة، منذ لحظة دخول الناخب إلى مقر اللجنة وحتى الإدلاء بصوته، حيث تجري العملية بسلاسة ونظام، ومن دون أي إشكاليات.

وذكرت فاطمة أحمد البلوشي مديرة مركز عجمان الانتخابي أن اليوم الرئيسي للاقتراع شهد إقبالاً مميزاً من كل الفئات العمرية، لافتة إلى أن مسالة الإدلاء بالصوت تستغرق فترة زمنية بسيطة جداً من لحظة دخول الناخب وحتى وصوله إلى أجهزة التصويت، وقالت البلوشي: «وفرنا تسهيلات استهدفت فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، تمثلت في تخصصين مساعدين لهم، إضافة إلى كراسيّ متحركة لمن يحتاج إليها، وجهاز خاص بهم للتصويت».

وقالت السبعينية موزة عيد أحمد الشحي: حرصت على تلبية للواجب الوطني، فحق الإمارات على أبنائها المشاركة في العرس الانتخابي الديمقراطي، داعية للجميع بالتوفيق والسداد، مطالبة من يتم اختيارهم العمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

من ناحيته، أشاد سالم الشحي بسير العملية الانتخابية، وسلسلة الإجراءات المتبعة داخل اللجنة، مؤكداً حرصه على الوجود ومنح صوته لمن يراه جديراً بحمل هذه الأمانة.

وقال عبدالله محمد إنه حرص على الحضور للمشاركة في العرس الانتخابي وانه منح صوته استناداً إلى معايير وجدها في المرشح تتمثل في عنصري الكفاءة والخبرة المرشح، مشيراً إلى أن المطلوب من كل من يوفق بدخول عضوية المجلس أن يعمل من أجل إيصال مطالب ومقترحات أبناء الوطن وخدمتهم، لافتا إلى ضرورة أن يتوجه جميع الناخبين الذين وردت أسمائهم في القوائم الانتخابية للمشاركة في العملية الديمقراطية، مثمناً للجنة عجمان القائمة على العملية على حسن التنظيم والاستقبال وتسهيل إجراءات الانتخاب.

وقال علي إبراهيم علي عبدالله النعيمي (75 عاماً): التوجه للاقتراع واجب وطني والمرشحين أبنائنا وأخواتنا، مضيفا أنه صوت لمن اقتنع ببرنامجه الانتخابي وشعر بأنه قادر على أن يكون حلقة الوصل بين المواطن والمسؤولين. وأكد مال الله محمد سنان الشحي أن الإصرار على المشاركة الكثيفة يعكس تعامل أبناء الإمارات بوعي ووطنية كبيرة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، آملا أن يسهم أعضاء المجلس في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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