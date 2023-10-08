الفجيرة.. استقبال الناخبين بالورود

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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انطلقت عملية التصويت بكل سلاسة وهدوء في مقر الفجيرة الانتخابي بمركز المعارض خلال اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وسط إقبال من مختلف شرائح المجتمع من شباب ونساء وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، الذين حرصوا على التواجد خلال الساعات الأولى من الصباح للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، تعبيراً عن مشاعر كبيرة من الفخر والاعتزاز تعكس حب الانتماء وحب الوطن ودوافع صادقة حرص من خلالها الناخب على المشاركة الإيجابية في هذا المحفل الانتخابي.

حيث شهد المقر تنظيماً على أعلى مستوى وحفاوة المنظمين باستقبال الناخبين بالورود، وصولاً إلى عملية التصويت، مشاركة عكست مدى الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني.

استقبال

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لـ «البيان»، جاهزية المركز الانتخابي بالفجيرة ومدينة دبا لاستقبال عملية التصويت في اليوم الرئيسي، وذلك منذ الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

وأشار إلى حرص اللجنة الوطنية للانتخابات بالفجيرة على توفير جميع الإمكانات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن سير جميع مجريات عمليات التصويت الرئيسي في اليوم الانتخابي بكل يسر وسلاسة دون أي معوقات، موضحاً أن يوم الانتخاب الرئيسي فرصة للناخبين الذين لم يصوتوا خلال فترة التصويت المبكر.

ودعا الجميع إلى المشاركة في التصويت والمشاركة في هذا الواجب الوطني لدعم مسيرة العمل البرلماني في الدولة. وعن جاهزية المركز لإنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، رئيس مركز الفجيرة الانتخابي:

استوفى المركز جميع الخدمات اللوجستية والتقنية، ووفر عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة، منوهاً بتوافر منسقين مدربين ومؤهلين في المركز لمساعدة الناخبين للقيام بعملية التصويت الإلكتروني بكل نزاهة، حيث يتقدم الناخب بمفرده للإدلاء بصوته الانتخابي.

متابعة

وقال الزعابي إن المقر خصص أماكن للمرشحين لمتابعة سير العملية الانتخابية، فضلاً عن وجود موظفين يقومون بمساعدة الناخبين والرد على استفساراتهم، إلى جانب أماكن خاصة للإعلاميين، لافتاً إلى أن عملية الانتخابات خلال اليومين الأول والثاني من التصويت المبكر حتى يوم التصويت الرئيسي كانت سلسة ومرت بكل سهولة ويسر، حيث كان هناك إقبال ملحوظ من الناخبين على الرغم من إتاحة قنوات إلكترونية أخرى للتصويت عكست حساً عالياً بالمسؤولية الوطنية.

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