رأس الخيمة .. الجميع فائز بأجواء العرس الديمقراطي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد عدد من الناخبين ومرشحي ومرشحات رأس الخيمة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أن الجميع فائز وسعيد بأجواء العرس الديمقراطي، في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة، وتعظيم التمكين السياسي، مشيدين بجهود اللجنة الوطنية للانتخابات والتطور في تنويع قنوات التصويت، التي أسهمت في سرعة الإجراءات، والارتقاء بالعملية الانتخابية، وتعزيز مسيرة النجاحات، التي تحققها دولة الإمارات على مختلف الصعد.

وأكد أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 نجاح العملية الانتخابية في ظل سهولة وسرعة الإجراءات التنظيمية الخاصة بعملية التصويت لأعضاء الهيئات الانتخابية برأس الخيمة، لافتاً إلى أن عملية التصويت استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل الإغلاق وإعلان النتائج.

حيث شهد مقر اللجنة الرئيسي في مركز رأس الخيمة للمعارض، ومركز رأس الخيمة الإبداعي للشباب في منطقة الغيل جنوب الإمارة، إقبالاً لافتاً من الناخبين والناخبات لاختيار عضو المجلس الوطني الاتحادي.

تسهيلات

وأشار إلى أن اللجنة سخرت كل الإمكانات، من خلال تجهيز مقر المركز الرئيسي بالإضافة لمركز رأس الخيمة الإبداعي للشباب في منطقة الغيل، بكل الأجهزة ووسائل الراحة، لتسهيل الإجراءات على الناخبين والناخبات، حيث ضم المركز 25 جهازاً للتصويت.

بينهم جهاز لأصحاب الهمم، وجهازان لقراءة «الكيو ار كود» الخاص بتلك الفئة من الناخبين، و8 أجهزة لقراءة بصمة الوجه، لتسهيل وتسريع عملية التسجيل، ومحطتين للنساء والرجال لتدريب الناخبين على عملية التصويت قبل الوصول إلى الأجهزة، وضم مركز الغيل 12 جهازاً، بينهم جهاز خاص لأصحاب الهمم، و5 شاشات لقراءة بصمة الوجه، بالإضافة للكراسي المتحركة لاستقبال كبار المواطنين، وتخصيص موقع للإعلاميين، وآخر للمراقبين على العملية الانتخابية، وموقع خاص بالمرشحين والمرشحات لمتابعة عملية التصويت.

فخر واعتزاز

وأكدت الوالدة عائشة النقبي أن المشاركة في اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية وشعور بالفخر والاعتزاز، بما وصلت إليه دولة الإمارات في ظل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي سخرت كل الإمكانات لإسعاد أبناء وبنات الوطني، مشيدة بعملية التصويت التي لم تستغرق دقائق، حيث كان في استقبالي مرافقة من المركز الانتخابي، وبجانبها الكرسي المتحرك من المركبة وحتى خروجي من المركز.

وأكد أحمد الشحي أن حضوره كان ضرورياً، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، لاختيار من يمثل الشعب الإماراتي داخل المجلس الوطني لتحقيق رفعة الدولة، حيث كانت الإجراءات سهلة وسريعة.

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