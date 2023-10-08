مسؤولون: سهولة الإجراءات والتقنيات الحديثة كلمة السر في نجاح الانتخابات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد مسؤولون عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 سهولة إجراءات الاقتراع على الجميع وأن التحول الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات أدى إلى استخدام منظومات حديثة في التصويت سواء التصويت الإلكتروني أو التصويت عن بعد عبر التطبيقات المعتمدة.

وأشاروا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إلى حرص أبناء الوطن على المشاركة في هذا المحفل المهم في مسيرة الدولة.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن الإجراءات التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 كانت سلسة وميسرة على الجميع بدءا من استقبال الجمهور والتحقق من الهوية الإماراتية ودخولهم الأماكن المخصصة للتصويت.. مشيداً بفرق العمل التي أدت واجبها الوطني على أكمل وجه.

وأشاد الدكتور منصور بن نصار، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ممثل القطاع الأهلي، بالإقبال الكبير للناخبين، لافتاً إلى إقبال عدد كبير من الناخبين في المركز الانتخابي في مركز أبوظبي للطاقة رغم استحداث نظام التصويت عن بعد عبر التطبيقات والمواقع التابعة للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيق «شارك للإمارات»، متوقعا تحقيق المستوى المستهدف لإعداد الناخبين نظرا لإقبالهم الملحوظ في هذه الدورة.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات في التجهيز لهذه الدورة من سنوات، حيث تعمل اللجنة على تنظيم الدورة القادمة للانتخابات فور الانتهاء من الدورة السابقة، كما أثنى على النجاح الملحوظ لهذه الدورة التي تعكس جهود جميع القائمين عليها.

وفي إطار أمن الأنظمة المستخدمة في المراكز الانتخابية، أكد محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات توافق الأنظمة لمعايير الأمن السيبراني وفق أفضل السياسات والمعايير العالمية.

حيث تم استخدام منظومتي «I- voting» و «E- Voting» اللتين تتمثلان في التصويت عبر الأجهزة الإلكترونية الموجودة في المراكز والتصويت عن بعد من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيق الذكي، موضحا التقنيات الحديثة التي تم العمل عليها كالربط الشبكي، والتشفير، واستغلالية الشبكة والتعرف بعدة منظومات كالتعرف من خلال الهوية وبصمة الوجه.

وأشار إلى الإضافة النوعية التي شكلها التصويت الهجين للتحول الرقمي، حيث تضاف هذه الآلية إلى ريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي، مؤكدا أهمية دور الأمن السيبراني في متابعة كافة المنظومات لضمان تأمينها وعدم التلاعب بها وكذلك تأمينها من الجرائم الإلكترونية، منوها بأهمية نشر الوعي حول الأمن السيبراني كون الأمن مسؤولية الجميع.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن خليفة الشاعر مدير المركز الانتخابي في نادي الشطرنج بالشارقة أن اليومين الأوليين من أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 شهدا إقبالاً كبيراً من جانب المسجلين في القوائم الانتخابية كما شهد اليوم الثالث تفاعلا لافتا من جانب التصويت عن بعد و حتى اليوم الأخير..مشيرا إلى أنه بفضل سهولة الإجراءات فإن عملية التصويت كانت لا تستغرق سوى دقيقة ونصف الدقيقة.

من جانبها، فاطمة أحمد البلوشي مدير مركز عجمان الانتخابي إن المركز شهد إقبال مميزا من الناخبين للمشاركة في الانتخابات التي شهدت تسهيلات لجميع الحضور منذ لحظة وصولهم إلى أن يتم استكمال عملية التصويت.

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