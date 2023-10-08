أبوظبي.. ثقة القيادة عززت نجاح العملية الانتخابية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تقدم ناخبون في أبوظبي بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وأشادوا بالتنظيم العالي سواء التصويت المباشر من المراكز الانتخابية على مستوى الدولة، أو الانتخاب عن بعد لما كان له بالغ الأثر في تفرد العملية الانتخابية وتميزها، والحد من الازدحام، كما أكدوا أن أصواتهم قد ذهبت إلى من يستحق، ولكي يتبوأ أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مسؤولياتهم في رفعة وتقدم الوطن.

وقال الناخب محمد عيسى الزعابي إنه لم يواجه أي معوقات في التصويت، وإن العملية الانتخابية لم تستغرق اكثر من 3 دقائق، متوجهاً بالشكر إلى كل المنظمين في مركز أبوظبي للطاقة، حيث إنه حرص على الحضور إلى لجنة الاقتراع لكي يستشعر الأجواء الانتخابية، ومتوجهاً ببالغ الشكر والتقدير إلى المنظمين، الذين حرصوا على استقبال الناخبين بكل ود وترحاب.

وتقديم كل أوجه المساعدة خصوصاً كبار السن، مضيفاً: «إن عمليات التصويت سهلة للغاية، وجميع الأمور ميسرة، ولا يوجد أي تعقيدات، وهذا الأمر يدل على تميز أبناء الإمارات، وتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة بتفرد «العرس الانتخابي».

تحفيز

وأوضح مانع خليفة الرميثي أن العديد من كبار المواطنين حرصوا على الوجود للإدلاء بأصواتهم حضورياً سواء كان مترجلاً أو على كرسيّ متحرك، وذلك إيماناً بأهمية المشاركة في اختيار ممثل الشعب، حيث لم يرغب البعض في التصويت عن بعد عن طريق «الأونلاين» طالما حالتهم الصحية تسمح بالقدوم إلى أحد مراكز الاقتراع المباشر، حضورياً.

وذلك لرغبتهم واستشعارهم مسؤولية الوجود في الصفوف الأولى وحتى يصبحوا قدوة للشباب، وتحفيزهم على التصويت والانتخاب، وأن هذا الأمر هو واجب وطني، ولافتاً إلى أن روح التعاون والإيجابية ثقافة غرستها قيادتنا الرشيدة، منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدى الشعب الإماراتي بتلبية نداء الوطن في جميع المحافل.

في السياق ثمن المواطن عبدالله الكعبي المشاركة الإيجابية لجميع فئات المجتمع في «العرس الانتخابي»، وتوفير كل مقومات النجاح سواء على مستوى التنظيم أو الدعم الفني، عبر الأجهزة والتصويت عن بعد، ولافتاً إلى أن هذه الإيجابية تعزز من مسؤوليات الأعضاء الجدد للمجلس الوطني الاتحادي 2023 بتناول القضايا، التي تهم الوطن والمواطن وتقديم الحلول اللازمة، عبر سن القوانين والتشريحات، والتي تعتبر حلقة متواصلة في تطور الإمارات في قطاعات عديدة ومتنوعة.

وأكدت ناخبات حرصهن على الأدلاء بأصواتهن حضورياً، وقد أشدن بدقة التنظيم والتيسير في عملية التصويت، التي لا تستغرق دقائق، وقد عبرن عن فخرهن بالمشاركة، وأكدن أن المرأة نصف المجتمع، حيث تحظى برعاية القيادة الرشيدة، التي تعمل دوماً على تمكين بنت الإمارات في جميع المراكز القيادية، والآن تشارك كونها ناخبة ومرشحة، مما يعكس مدى الريادة والتقدم، الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني.

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