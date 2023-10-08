العين.. انسيابية وسهولة في أداء الواجب الوطني

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

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شهد المركز الانتخابي في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في مركز المؤتمرات في منطقة العين، إقبالاً لافتاً وسلاسة، خلال عملية التصويت من قبل الناخبين والناخبات، حيث شهد اليوم الانتخابي الأخير استقبال الراغبين للإدلاء بأصواتهم، في مقابل حرص العاملين والمتطوعين في مركز العين للمؤتمرات على استقبال وخدمة الناخبين والناخبات، بهدف سير العملية الانتخابية، وفق المخطط لها، واستيعاب مختلف الأعداد من دون تأخير.

كما سجل العنصر النسائي وكبار المواطنين وفئة أصحاب الهمم حضوراً بارزاً لتحقيق نجاح العرس الانتخابي، مشيدين في الوقت ذاته على أن طاقم العمل في مركز العين للمؤتمرات قد حرص كل الحرص على توفير جميع أوجه الدعم الفني لإتمام العملية الانتخابية بسهولة وانسيابية.

والتقت «البيان» عدداً من الناخبات والناخبين، الذين أشادوا بالتجهيزات والتسهيلات اللازمة في المركز الانتخابي في منطقة العين، للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

مشاركة

وقال علي العامري: «سعدت- حقا- بحرص ناخبين من فئة كبار المواطنين والمواطنات، ومن فئات مختلفة، على رأسها أصحاب الهمم على الإدلاء بأصواتهم حضورياً في المركز الانتخابي، والمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، خلال يوم الانتخاب الرئيسي». وأضاف العامري: «يعكس هذا الإقبال اللافت الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين والمواطنات بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني في دولة الإمارات».

وأوضح حمدان البلوشي، من أصحاب الهمم، أن عملية التصويت في المركز الانتخاب بمركز المؤتمرات في العين تمت بسهولة ومرونة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على توفير جميع الإمكانات، التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، مشيداً بجهود المتطوعين، التي أسهمت في سلاسة العملية الانتخابية، كما أنهم بذلوا جهوداً كبيرة لتسهيل عملية التصويت.

تفاعل

وأشارت الجدة خصيبة عبيد حارب النعيمي إلى التفاعل الكبير، الذي لاحظته من فئات المجتمع لا سيما المرأة والشباب وأصحاب الهمم بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وأكدت أنه تقع على المرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي العديد من المهام والمسؤوليات الوطنية، التي تكمن في مناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم.

وقالت ليلى الخييلي: «شهدت مرحلة التصويت في اليوم الأخير لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في المركز الانتخابي بمركز العين للمؤتمرات إقبالاً لافتاً من المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم، كما أفتخر- حقاً- بالمنافسة الشريفة بين المرشحات.

وهذا يجسد فعلياً إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة المهم في دفع مسيرة التنمية، وحرصها على توظيف طاقات جميع فئات المجتمع لصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دولة الإمارات الأولى على مستوى العالم في مختلف المجالات، مشيدة بسهولة الإجراءات التنظيمية، فمتوسط مدة التصويت تستغرق من ثلاث إلى خمس دقائق حداً أقصى، بفضل وضوح الإجراءات وتعاون فريق العمل القائم في المراكز الانتخابية». ووجهت الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، واللجنة الوطنية للانتخابات على جهودهم المقدرة والاستثنائية لإنجاح هذا العرس الوطني.

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