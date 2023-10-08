محمد الشرقي: العمل البرلماني يرتقي بالمجتمع

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الدور، الذي يؤديه العمل البرلماني في صناعة القرارات وصياغة التشريعات، التي ترتقي بالمجتمع، وتحقق أهدافه عبر اختيار أعضاء أكفاء ومساهمين فاعلين في خدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مقر المركز الانتخابي لانتخابات للمجلس الوطني الاتحادي في مركز الفجيرة للمعارض.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لسير العملية الانتخابية في الإمارة، إيماناً بدور المجلس الوطني الاتحادي تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية، بصفته منبراً للشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته المستقبلية، وركيزة داعمة للعمل التنموي المستدام للدولة.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح عن آلية سير العمل في مركز الانتخاب، وصولاً إلى المرحلة النهائية، واطلع سموه على الأرقام والإحصاءات، التي تشير إلى الإقبال الكبير، الذي شهدته انتخابات هذه الدورة، ما يعكس وعي الناخبين بدور المجلس الوطني الاتحادي في وأهدافه تجاه الفرد والمجتمع.

وأشاد سموه بمستوى التنظيم والأجواء الإيجابية، والالتزام بتوجيهات العملية الانتخابية من قبل المرشحين والناخبين، مثمناً سموه الجهود المبذولة من أعضاء لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يعكس مكانة التجربة الانتخابية في الدولة ونضجها، عبر إشراك جميع فئات المجتمع في عملية صنع القرار.

رافق سموه خلال الزيارة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني، وعلي عجيف الزعابي رئيس المركز الانتخابي.

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