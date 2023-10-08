طارق لوتاه: الإمارات عززت ثقافة المشاركة السياسية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، ورئيس أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الإمارات تمضي بخطى واثقة لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق برامج ومبادرات طموحة تضمن نجاح المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وقال لوتاه إن التجربة البرلمانية الناجحة في الإمارات تترجم رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالعمل البرلماني، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ويرسخ ازدهار ومكانة دولة الإمارات. وأكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات عملت على توظيف جميع الموارد والإمكانات لتسهيل وإنجاح الدورة الانتخابية الخامسة، وتحقيق أعلى معايير الدقة والانسيابية في العملية الانتخابية بما يمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

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