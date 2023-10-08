محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية

المصدر: أبوظبي-موفق محمد ومحمد محسن

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، شعب الإمارات بنجاح مسيرته البرلمانية، مؤكداً سموه أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والفرق الحكومية ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد. وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»:«نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية..

ونبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. ونؤكد دائماً بأن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة الفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد.. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد».

قائمة أولية

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس في مركز الانتخاب الرئيس في مركز أبوظبي للطاقة بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت لمدة 4 أيام خلال الفترة من 4 إلى7 أكتوبر الجاري.

دعم لامحدود

وأكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات خلال كلمته، أن نجاح الدورة الانتخابية الخامسة يؤكد على الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار الوطني من المقومات الرئيسة لمستقبل التنمية الشاملة في الدولة.

وتوجه معالي عبدالرحمن العويس بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل واللامحدود لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الأمر الذي انعكس على إتمام مختلف مراحل العملية الانتخابية على الوجه الأمثل.

كما توجه معاليه بالشكر إلى جميع اللجان وفرق العمل التابعة للجنة الوطنية للانتخابات وإلى كل من شارك في نجاح الدورة الانتخابية الخامسة، وتنظيم العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير وإخراجها بالصورة الحضارية التي تليق بدولة الإمارات ومكانتها على مستوى العالم.

مشاركة فاعلة

وأشاد العويس بالحضور الفاعل من الناخبين من كافة فئات المجتمع، والذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في هذا الواجب الوطني.

وأثنى معاليه على جهود جميع المرشحين والمرشحات الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 من منطلق حرصهم على خدمة وطنهم والتعبير عن نبض أبناء مجتمعهم والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية. وقال معاليه: شهدت أيام التصويت سواء المبكر أو الرئيسي إقبالاً جيداً من الناخبين بمختلف فئاتهم العمرية.

حيث بلغ عدد المصوتين في الدورة الانتخابية الحالية 175487 ناخباً وناخبة، مقارنة بأعداد المصوتين في الدورة الانتخابية الرابعة العام 2019 والذين بلغوا 117592 ناخباً وناخبة. وأضاف: بلغت نسبة المشاركة في الدورة الانتخابية الحالية 44% من إجمالي أعداد الهيئات الانتخابية مقابل 34.81% في الدورة الانتخابية الماضية في عام 2019.

أبرز النتائج

من جانبه، أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة الفرز المركزية، أن نجاح الدورة الانتخابية الخامسة يعد ثمرة لبرنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» في عام 2005.

وشكل خارطة الطريق نحو تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وبما يخدم قضايا الوطن والمواطنين. ورفع معاليه التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والمشاركة الفاعلة من قبل فئات المجتمع الإماراتي كافة.

وأعلن معالي عبدالله النعيمي أبرز نتائج الفرز الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ عدد المصوتين من داخل الدولة وخارجها 175487 ناخباً وناخبة، بنسبة 55.86 % للرجال، و44.14% للنساء.

وبلغ عدد المصوتين من خارج دولة الإمارات 5042 ناخباً وناخبة، وشهدت دول الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة تايلند، والمملكة المتحدة أعلى ثلاث دول صوت فيها أعضاء الهيئات الانتخابية من خارج الدولة. وأضاف معاليه: توزع عدد المصوتين بحسب الإمارة كالتالي:

56471 ناخباً وناخبة بنسبة 32.18% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي،و16909 ناخبين وناخبات بنسبة 9.64% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة دبي، و29996 ناخباً وناخبة بنسبة 17.09% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة الشارقة، و7283 ناخباً وناخبة بنسبة 4.15% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة عجمان، و4561 ناخباً وناخبة بنسبة 2.60% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أم القيوين، و35357 ناخباً وناخبة بنسبة 20.15% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة رأس الخيمة، و24911 ناخباً وناخبة بنسبة 14.19% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة الفجيرة.

نسبة التصويت

وأشار معاليه إلى أن نسبة التصويت عن بعد من داخل الدولة وخارجها والذي استمر من الساعة التاسعة من صباح 4 أكتوبر حتى الساعة الثامنة من مساء أمس بلغت 92.69%، لافتاً إلى أن مركز الانتخاب في مركز إكسبو برأس الخيمة شهد أعلى نسبة إقبال على التصويت خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأعلن معالي عبدالله النعيمي أن النتائج الأولية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حسب كل إمارة جاءت على النحو التالي:

المرشحون الفائزون من إمارة أبوظبي: سالم حمد سالم بالركاض العامري وهلال محمد حمدان هلال الكعبي ومضحية سالم كديرى محمد المنهالي وحشيمة ياسر على سعيد العفاري.

والمرشحون الفائزون من إمارة دبي: حميد أحمد أحمد محمد الطاير وأحمد مير هاشم أحمد خوري ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنيه وآمنة علي سالم علي العديدي

والمرشحون الفائزون من إمارة الشارقة: محمد حسن سليمان علي الظهوري ووليد علي محمد بن فلاح المنصوري وعدنان حمد محمد حمد الحمادي

والمرشحون الفائزون من إمارة عجمان: ماجد محمد رحمة محمد المزروعي وعائشة إبراهيم أحمد المري.

والمرشحون الفائزون من إمارة أم القيوين: محمد عيسى عبيد الكشف آل علي ومنى راشد عبدالله طحنون آل علي.

والمرشحون الفائزون من إمارة رأس الخيمة: سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي وسلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي و سالم راشد علي المفتول آل علي.

والمرشحون الفائزون من إمارة الفجيرة: الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي وعائشة خميس علي الظنحاني.

الطعون

وأكد معالي عبدالله النعيمي أن نتائج الانتخابات التي صدرت أمس هي نتائج أولية؛ حيث سيتم اعتباراً من اليوم 8 أكتوبر فتح باب تقديم الطعون على هذه النتائج لمدة 3 أيام حتى تاريخ 10 أكتوبر، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون المقدمة، وتعتمد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 أكتوبر.

وذلك بحسب الجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 7 أماكن لتلقي طلبات الطعون على النتائج موزعة على جميع الإمارات، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – الطابق 2، ومقر لجنة إمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا C & D)، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان.

ومقر لجنة إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين- الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري – رأس الخيمة، ومقر لجنة إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن، على أن يتم تقديم طلبات الطعون اليوم من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 3 ظهراً يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 أكتوبر.

وقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات الشكر إلى جميع وسائل الإعلام التي كانت الداعم الأكبر في نجاح الدورة الانتخابية الخامسة، حيث لعبت دوراً بارزاً في التوعية والتثقيف بجميع مراحل العملية الانتخابية.

يشار إلى أن الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 قد شهدت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى 398879 عضواً بزيادة 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية في الدورة الرابعة عام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337738 عضواً.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة ليوم الانتخاب الرئيس في يوم السبت الموافق لتاريخ 07 أكتوبر، كاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، وقد فتحت (9) مراكز منها أبوابها خلال يومي التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر).

أصوات

وأعلنت اللجنة أعداد الأصوات التي حصل عليها الفائزون في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث فاز عن إمارة أبوظبي، سالم حمد سالم بن ركاض العامري وحصل على 4509 صوتاً، وهلال محمد حمدان هلال الكعبي بـ 3671 صوتاً، مضحية سالم كديري محمد المنهالي بـ 2448 صوتاً، وحشيمة ياسر علي سعيد العفاري بـ1769 صوتاً.

وفي إمارة دبي تصدر حميد أحمد أحمد محمد الطاير بحصوله على 2426 صوتاً، يليه أحمد مير هاشم أحمد خوري 1749 صوتاً، ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية 1065، وآمنة علي سالم علي العديدي 617 صوتاً.

وتصدر محمد حسن سليمان علي الظهوري، قائمة المشرحين في إمارة الشارقة بواقع 2489 صوتاً، يليه وليد علي محمد بن فلاح المنصوري 2335 صوتاً، ثم عدنان حمد محمد حمد الحمادي 2013 صوتاً.

وفي عجمان فاز ماجد محمد رحمة محمد المزروعي بواقع 3787 صوتاً، وعائشة إبراهيم أحمد المري بواقع 390 صوتاً.

وفي الفجيرة، فاز الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي بواقع 834 صوتاً، وعائشة خميس علي الظنحاني بواقع 861 صوتاً.

وفاز في أم القيوين، محمد عيسى عبيد الكشف آل علي بواقع 1036 صوتاً، ومنى راشد عبدالله طحنون آل علي 280 صوتاً.

وفي رأس الخيمة فاز سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، بواقع 3866 صوتاً، يليه سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي بواقع 3720 صوتاً، وسالم راشد علي المفتول آل علي 3513 صوتاً.

وتعد الدورة الحالية هي الأكبر في الدولة، نظراً لزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية من 337738 مواطناً ومواطنة في عام 2019 إلى 398879 في الدورة الحالية، بزيادة تصل إلى 18.1%، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسب المشاركة في الدورة الخامسة، حيث صوت 175 ألفاً و487 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت وصلت إلى 44% في حين شهدت انتخابات عام 2019، مشاركة 117592 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت بلغت 34.81% من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

ومنذ اللحظة الأولى لإعلان المجلس الوطني الاتحادي في شهر يونيو الماضي اختتام دور انعقاده الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، بادرت اللجنة الوطنية للانتخابات في تنفيذ برنامج تثقيفي وتوعوي تم اعداده وفقاً للدراسات وخبرات متراكمة، ونجحت في إخراج المشهد الانتخابي بصورة متميزة وتلبي كافة التطلعات والآمال.

وعلى مدى الأشهر الماضية، شرعت اللجنة الوطنية للانتخابات في تنفيذ حزمة من المبادرات التي تستهدف تعزيز الثقافة البرلمانية لأعضاء الهيئات الانتخابية، عبر عقد ورش ومحاضرات وإطلاق مبادرات نوعية متميزة استهدفت كافة فئات المجتمع، فضلاً عن إصدار دليل خاص بالتعليمات التنفيذية 2023، ودليل متخصص بالناخبين والمرشحين 2023.

ودليل «بناء القدرات البرلمانية» تضمنوا كافة المعلومات التي تساعد كافة الأطراف المعنية بسير العملية الانتخابية (مرشحين وناخبين وجهات) في إنجاح العرس الانتخابي. كما بادرت اللجنة إلى تذكير المواطنين عبر مختلف الوسائل المقروءة والمرئية والمسموع ووسائل الشبكة العنكبوتية، بمواعيد التسجيل وتنفيذ الحملات الدعائية وكافة الفترة التي تضبط سير العملية الانتخابية.

ويتضح بجلاء للمراقب لسير «العرس الانتخابي» الوعي والثقافة الكبيرين اللذين اكتسبهما المجتمع الإماراتي على مدى الدورات السابقة، واللذين انعكسا بإيجاب على الحراك البرلماني والمواضيع والمحاور التي يستعرضها المرشحون عبر حملاتهم الدعائية، فضلاً عن الآليات التي اتخذوها في الوصول لجمهور الناخبين واستقطابهم في مسعى منهم للظفر بأحد المقاعد الـ 20 المخصصة للانتخاب.

عبدالرحمن العويس:

نجاح الدورة الانتخابية الخامسة يؤكد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة

175487 صوتاً في الدورة الانتخابية الحالية مقارنة بـ 117592 في 2019

44 % نسبة المشاركة مقابل 34.81 % في الدورة الماضية عام 2019

نشكر لجان وفرق عمل اللجنة الوطنية للانتخابات لتنظيم عملية انتخابية وفق أعلى المعايير

عبدالله النعيمي:

نجاح الدورة الانتخابية الخامسة ثمرة لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه خليفة بن زايد

55.86 % نسبة تصويت الرجال و44.14 % للنساء

5042 ناخباً وناخبة عدد المصوتين من خارج الإمارات

الولايات المتحدة وتايلند والمملكة المتحدة أعلى

3 دول صوت فيها أعضاء الهيئات الانتخابية

92.69 % نسبة التصويت عن بعد من داخل الدولة وخارجها

مركز الانتخاب في مركز إكسبو برأس الخيمة شهد أعلى نسبة إقبال على التصويت

7 أماكن لتلقي طلبات الطعون على النتائج الأولية للانتخابات من 8 إلى 10 أكتوبر

توزع عدد المصوتين:

56471 ناخباً بنسبة 32.18 %

في أبوظبي

16909 ناخبين بنسبة 9.64 %

في دبي

29996 ناخباً بنسبة 17.09 %

في الشارقة

7283 ناخباً بنسبة 4.15 % بعجمان

4561 ناخباً بنسبة 2.60 %

في أم القيوين

35357 ناخباً بنسبة 20.15 %

في رأس الخيمة

24911 ناخباً بنسبة 14.19 % بالفجيرة

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