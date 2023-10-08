محمد بن راشد: اعتماد الإمارات نهجاً مبتكراً رسّخ مكانتها السياحية عالمياً

المصدر: دبي – البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن بروز وتفوق دولة الإمارات ضمن صدارة أبرز الدول السياحية في العالم يعد نتيجة لاعتمادها نهجاً فريداً في تطوير مكانتها السياحية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، عبروسم #علمتني_الحياة : «على هامش أحد اجتماعات مجلس التعاون في الثمانينيات، وبينما كان الوزراء يتناقشون في الأزمات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي لا تنتهي، كنت في منتصف الثلاثينيات وكنت أصغر من في الجلسة، وأكثرهم مللاً من حديث السياسة الذي لا ينتهي، طلبت الحديث.

واقترحت على الوزراء اقتراحاً مختلفاً: لماذا لا نطور مدن الخليج لتكون وجهات سياحية عالمية، ويمكن أن نبدأ من دبي؟

اتجهت نحوي الأنظار، وساد الصمت قليلاً، قبل أن تقطعه ضحكة أحد وزراء الخارجية الأكبر سناً، ثم قال: ماذا سيجد السياح في دبي ومدننا الخليجية؟ الصحراء! الرمال! الحرارة والرطوبة! ضحك الباقون، ثم أضفى على حديثه نبرة الخبرة وقال: ثم يا شيخ محمد، أين الإرث الثقافي والحضاري والتاريخ الإنساني في دبي حتى يزورها الناس؟!

لم أجادله، وإنما أحسست بالحزن لأننا لا نستغل ثرواتنا بشكل أفضل ولا نثق بشبابنا، ولا نجرب شيئاً مختلفاً غير الذي نعرفه ونألفه!».

وأضاف سموه: «قبل يومين صدر تقرير منظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة، جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بمجمل 224 مليار درهم في العام الماضي فقط متفوقة في إنفاق السياح العالميين على دول عريقة مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا ولم يسبقنا في الترتيب إلا الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا.

قرأت التقرير وتذكرت صديقي وزير الخارجية».

يذكر أن دولة الإمارات قد تبوأت المرتبة الرابعة عالمياً ضمن قائمة الأسواق الأكثر دخلاً من السياحة في 2022 بمجمل 61 مليار دولار (ما يعادل 223.8 مليار درهم).

وسجلت الدولة نمواً كبيراً في إيرادات السياحة الدولية العام الماضي، لتتخطى مستويات العام السابق له 2021 ومستويات ما قبل الجائحة بنسبة كبيرة بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية.

قفزة الإيرادات

وقفزت معدلات النمو في إيرادات السياحة الدولية في الإمارات 77 % العام الماضي مقارنة بالعام السابق له الذي سجل إيرادات بقيمة 34.4 مليار دولار (126.2 مليار درهم) بنمو 58.8%، مقارنة بمستويات سنة 2019، إذ بلغت الإيرادات في ذلك العام نحو 38.4 مليار دولار (141 مليار درهم).

واستقبلت الإمارات 22.65 مليون زائر دولي العام الماضي، مقابل 11.47 مليوناً في سنة 2021 بنمو 97 %، وبنمو 5 % مقارنة بسنة 2019.

وحلّت السوق الإماراتية في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، والأولى أيضاً خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.

واستقبلت الإمارات 22 مليوناً و654 ألف زائر دولي في 2022، مقابل 11 مليوناً و479 ألف زائر دولي في العام السابق له بنمو 97 %، ونمو 5 % مقارنة بـ2019، إذ استقبلت الإمارات في ذلك العام 21 مليوناً و561 ألف زائر.

تفوق عالمي

وتفوقت الإمارات على أسواق عالمية مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا، وفقاً للبيانات.

وحلّت الولايات المتحدة في المركز الأول مسجلة 135 مليار دولار، وتلتها إسبانيا في المركز الثاني بإيرادات بلغت 73 مليار دولار، والمملكة المتحدة في المركز الثالث بـ68 مليار دولار، ودولة الإمارات رابعاً بعدما سجلت إيرادات قياسية 61 مليار دولار.

وجاءت فرنسا في المرتبة الخامسة مع مجمل إيرادات 60 مليار دولار، وتلتها إيطاليا في المركز السادس مسجلة 44 مليار دولار، وتركيا سابعاً بـ41 مليار دولار، وألمانيا في المركز الثامن بعدما بلغت إيرادات السياحة الدولية لديها نحو 32 مليار دولار في سنة 2022، فيما حلّت المكسيك وكندا في المركزين التاسع والعاشر، بعدما سجلتا 28 و24 مليار دولار لكل منهما على التوالي.

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