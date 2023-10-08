10 رؤساء تولوا قيادة مسيرة إنجازات المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه في فبراير عام 1972 وحتى نهاية الفصل التشريعي الحالي، 10 رؤساء، تولوا مهامهم، خلال الفصول الـ 17 لانعقاده، وعلى مدار 667 جلسة.

ويعد هلال بن أحمد بن لوتاه أكثر الرؤساء تولياً لمهام رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، حيث ترأسه لـ 4 فصول متتالية، فيما تعد فترة تولي أمل القبيسي لمهام رئاسة المجلس الوطني، الأطول من حيث عدد جلسات انعقاده في الفصل التشريعي.

وبحسب الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المجلس الوطني الاتحادي، فإن الفصل التشريعي الرابع عشر، الذي ترأسه عبدالعزيز عبدالله الغرير، يعد أكثر الفصول التشريعية طرحاً للأسئلة، حيث وجه الأعضاء خلال جلساته الـ 62، 225 سؤالاً للحكومة.

ثاني الرميثي

وخلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني في الفترة من 12 فبراير 1972 إلى 1 ديسمبر 1976، تولى ثاني بن عبدالله بن حميد الرميثي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أول رئيس له. وخلال الفصل التشريعي الأول (من 12 فبراير 1972 إلى 11 فبراير 1974) عقد المجلس نحو 31 جلسة، وافق خلالها على 33 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد اتفاقيتين دوليتين ومناقشة 30 موضوعاً عاماً، وأوصى بـ 23 توصية، وأصدر بياناً واحداً، موجهاً للحكومة 16 سؤالاً.

وعقد المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني (من 12 فبراير 1974 إلى 1 ديسمبر 1976) نحو 51 جلسة، ووافق على 31 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 44 معاهدة واتفاقية دولية ومناقشة 38 موضوعاً عاماً، وأوصى بـ 29 توصية، وأصدر 3 بيانات، موجهاً للحكومة 15 سؤالاً.

تريم عمران

وترأس تريم عمران تريم المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الثالث والرابع، وذلك خلال الفترة من الأول من مارس عام 1977 إلى الأول من ديسمبر عام 1981. وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة 74 جلسة، ووافق فيها على 62 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 56 اتفاقية ومعاهدة دولية ومناقشة 40 موضوعاً عاماً، وأوصى بـ 37 توصية، وأصدر 4 بيانات، موجهاً للحكومة 8 أسئلة.

هلال لوتاه

وتولى هلال بن أحمد بن لوتاه رئاسة المجلس الوطني الاتحادي لـ 4 فصول متتالية من الفصل التشريعي الخامس حتى الثامن، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر عام 1981 إلى 1 ديسمبر عام 1991، ونائباً ثانياً للرئيس في الفصل التشريعي الرابع في الفترة من 01 - ‏‏‏‏‏‏03 - ‏‏‏‏‏‏1979 إلى 01 - ‏‏‏‏‏‏12 - ‏‏‏‏‏‏1981.

وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة 105 جلسات ووافق فيها على 122 مشروع قانون، بما فيها مشروعات للميزانية والحسابات الختامية، كما ناقش واعتمد 102 اتفاقية ومعاهدة دولية ومناقشة 57 موضوعاً عاماً، وأوصى بـ 38 توصية وأصدر 12 بياناً، موجهاً للحكومة 41 سؤالاً.

الحاج المحيربي

وخلال الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر، تولى الحاج بن عبدالله المحيربي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، (من 6 فبراير عام 1993 إلى الأول من ديسمبر عام 1996) وكان نائباً أول للرئيس في الفصلين التشريعيين السابع والثامن. وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة 35 جلسة، ووافق على 35 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 58 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 20 موضوعاً عاماً، وأصدر 6 بيانات، موجهاً للحكومة 16 سؤالاً.

محمد بن حبتور

وترأس محمد خليفة بن حبتور، المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الحادي عشر والثاني عشر (من الأول من ديسمبر 1997 إلى 29 يناير 2002).

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 72 جلسة، ووافق على 101 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 100 اتفاقية ومعاهدة دولية، وناقش 38 موضوعاً عاماً، وأصدر 16 بياناً، وأصدر 29 توصية، موجهاً للحكومة 74 سؤالاً.

سعيد الكندي

وتولى سعيد محمد سعيد الكندي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الثالث عشر في الفترة من 18 من فبراير عام 2003 إلى 17 من فبراير 2005.

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 43 جلسة، ووافق على 43 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 77 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 25 موضوعاً عاماً، وأصدر 11 بياناً وأصدر 22 توصية، موجهاً للحكومة 41 سؤالاً.

عبدالعزيز الغرير

وترأس عبدالعزيز عبدالله الغرير، المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الرابع عشر في الفترة من 12 فبراير 2007 إلى 8 فبراير 2011.

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 62 جلسة، ووافق على 68 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 173 اتفاقية ومعاهدة دولية، وناقش 31 موضوعاً عاماً، وأصدر 8 بيانات، وأصدر 38 توصية، موجهاً للحكومة 225 سؤالاً.

محمد المر

وتولى معالي محمد أحمد المر رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، في الفصل التشريعي الخامس عشر من الفترة 15 من نوفمبر عام 2011 إلى 14 من نوفمبر 2015.

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 66 جلسة ووافق على 55 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 170 اتفاقية ومعاهدة دولية، وناقش 22 موضوعاً عاماً، وأصدر 12 بياناً، وأصدر 70 توصية، موجهاً للحكومة 222 سؤالاً.

أمل القبيسي

وتولت أمل عبدالله القبيسي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر في الفترة من 18 من نوفمبر عام 2015 إلى 12 من نوفمبر عام 2019.

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 70 جلسة، ووافق على 52 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 249 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 26 موضوعاً عاماً، وأصدر 5 بيانات وأصدر 55 توصية، موجهاً للحكومة 220 سؤالاً.

صقر غباش

وفي 14 من شهر نوفمبر عام 2019، تم تعيين معالي صقر غباش، رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، في الفصل التشريعي السابع عشر.

تم خلال فترة رئاسته توجيه 171 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، ومناقشة 19 موضوعاً وتبني 339 توصية، وإنجاز 52 مشروع قانون.

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