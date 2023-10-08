الشارقة.. إشادة بسهولة الإجراءات وحفاوة الاستقبال

المصدر: الشارقة - سعيد الوشاحي

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شهد المركز الانتخابي في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أمس في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى لافتتاح المركز.

، والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم للمرشحين عن إمارة الشارقة والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تعيشه دولة الإمارات، ومنح أعضاء الهيئة الانتخابية أصواتهم لمرشحهم بكل سهولة في وقت قياسي لم يتجاوز دقائق معدودة.

وشهد المركز منذ بدء عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحاً حضوراً من قبل مختلف شرائح المجتمع الواردة أسماؤهم في السجل الانتخابي، حيث توافد كبار المواطنين والشباب من الرجال والنساء على مدار اليوم، وتفاوت عدد الحضور خلال ساعات اليوم، حيث سجلت الساعات الأولى حضوراً بارزاً لكبار المواطنين من الرجال والنساء، وفي ساعات المساء كان الشباب الأكثر حضوراً والذين كان يرافقهم ذووهم من كبار المواطنين والأطفال الذين حرصوا على اصطحابهم للتعرف على أجواء العرس الانتخابي.





اختيار المرشح

وأشاد الناخبون بسهولة الإجراءات وحفاوة الاستقبال التي حضرت منذ اللحظة الأولى لدخولهم المركز الانتخابي، حيث كان في استقبالهم المنظمون والمتطوعون الذين يرشدونهم إلى قاعة التصويت، ويقدمون لهم المعلومات والتفاصيل الدقيقة التي تساعدهم على المشاركة في عملية التصويت واختيار المرشح، مشيرين إلى أنه بالرغم من إتاحة التصويت عن بُعد إلا أنهم حريصون على الحضور بأنفسهم للمركز للمشاركة في هذه الملحمة الوطنية.

وقال عبد الرحمن الشاعر رئيس المركز الانتخابي بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إن عملية التصويت منذ اليوم الأول شهدت سلاسة ومرونة كبيرة، ولم تسجل تحديات مذكورة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث كان حضورهم لا يستغرق سوى دقائق قليلة منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى المركز الانتخابي وحتى انتهاء عملية التصويت، مشيراً إلى أن الأجهزة متوفرة وسهلة الاستخدام، وكان قرابة 52 متطوعاً متواجدين على مدار الساعة لاستقبال الناخبين وإرشادهم للإجراءات الصحيحة في عملية التصويت.

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