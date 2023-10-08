دبي.. المشاركة رسّخت ثقافة الولاء الوطني

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد مركز الانتخابات في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، حضوراً من مختلف فئات المجتمع وسط تسهيلات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وأكد فيه ناخبون أن التصويت واجب وطني يعزز المشاركة السياسية، وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني.

سهولة الإجراءات

من جانبه قال عيسى المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إن عملية التصويت تسير بشكل سلس، حيث إن الإجراءات التي تتضمنها هذه العملية بسيطة ولا تستغرق سوى دقائق معدودة حتى انتهاء الناخب من الإدلاء بصوته.

وأضاف إن الوسائل الإلكترونية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات ومنها التصويت الهجين الذي يشمل الإلكتروني والتصويت عن بعد، أسهم في اختصار الوقت بشكل كبير في المشاركة في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن التفاعل الكبير الذي شهدته مراكز الانتخابات من أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة دبي، ما يترجم زيادة الوعي بأهمية المشاركة في العرس الانتخابي.

ناخبون

من جانبهم أكد عدد من الناخبين في قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري على سهولة الإجراءات وحسن التنظيم الذي تميز به المركز، ما سهل عليهم عملية اختيار من يمثلهم من المرشحين في المجلس الوطني الاتحادي.

وحرص الناخب محمد مطر المهيري على الحضور إلى المركز والإدلاء بصوته رغم أنه من أصحاب الهمم.

وقال محمد السويدي مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، إن التصويت واجب وطني ويترتب على كل شخص ورد اسمه ضمن الهيئات الانتخابية أن يشارك في العرس الانتخابي في هذا اليوم التاريخي، باعتبار أن المشاركة السياسية واجب وطني، وكل ناخب عليه اختيار من يمثله وينقل طموحاته ومطالبه إلى أصحاب القرار، مشيراً إلى أنه اختار المرشح المناسب بالنسبة له بناء على برنامجه الانتخابي وحضوره المجتمعي من خلال تفاعله مع الشؤون الحياتية للمواطنين، إلى جانب مؤهلاته العلمية والعملية.

وأضاف: إن مركز التصويت في المركز التجاري العالمي في دبي تميز كغيره من المراكز الانتخابية بوجود كوادر مؤهلة ومدربة لإرشاد الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسباً لطموحاتهم في العملية الانتخابية، مؤكداً أنه لم يستغرق في عملية الإدلاء بصوته أكثر من دقيقة واحدة.

وعي

من جانبه أبدى عبد الشكور تهلك إعجابه بمستوى الإدارة والتنظيم، الذي لازم عملية الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية، تعكس الوعي الانتخابي في اختيار أعضاء البرلمان الذي بات أكثر نضجاً واتساعاً لدى مجتمع الإمارات، منوهاً بأنه علينا جميعاً كناخبين ومرشحين إنجاح عملية الانتخابات وتعزيز مسيرة الاتحاد، مضيفاً أن حكومة الإمارات تحرص على بذل كل الجهود لتلبية احتياجات المواطنين وخدمتهم وتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في إسعادهم.

بدورها أشادت خولة بطي بحسن التنظيم وسلاسة الإجراءات في مركز التصويت في مركز دبي التجاري العالمي، مضيفة أنها استغرقت في عملية الاقتراع أقل من دقيقة.

وأضافت: إن أبناءها الصغار أصروا على مرافقتها إلى مركز التصويت لمشاهدة العرس الانتخابي، وفضلت الحضور إلى المركز عن التصويت عن بعد، للتعبير عن حماسها وحث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز