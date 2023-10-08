ضرار بالهول: المشاركة تعكس وعياً كبيراً لدى المجتمع الإماراتي

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عقب الإدلاء بصوته في لجنة مجلس الخوانيج الانتخابية للإدلاء: «إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تعد عرساً انتخابياً كبيراً نظراً للمشاركة الواسعة، التي حظيت بها خلال أيام التصويت، وهو الأمر الذي يعكس وعياً سياسياً كبيراً لدى المواطنين».

وتمنى أن يكون الفائزون عند حسن ظن ناخبيهم فيهم، والعمل بكل جهد وتفان، للانطلاق بآفاق العمل السياسي والبرلماني في الإمارات لمستويات أكبر، تعكس التمكين الكبير، الذي توفره الإمارات على كل المستويات والقطاعات، وأنه يجب أن يستفيد الفائزون من خبراتهم ومكتسباتهم الشخصية، للإسهام بفاعلية في العمل الوطني.

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