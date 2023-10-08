حصة بو حميد: الإقبال الكبير يجسد المسؤولية الوطنية

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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أعربت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال إدلائها بصوتها الانتخابي في لجنة الخوانيج، عن سعادتها بالإقبال، الذي يجسد الشعور الكبير من المواطنين بمسؤولية المشاركة في هذا الواجب الوطني.

وأشادت معاليها بالمستوى الذي ظهرت عليه لجنة مجلس الخوانيج الانتخابية من تجهيزات واستعدادات، موضحة أن الإمارات حرصت على تحقيق التميز والريادة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، واتباع أفضل النظم التكنولوجية الحديثة، لتحقيق المزيد من الدقة والنزاهة والشفافية، وهو ما ظهر جلياً من خلال الإقبال عليها.

وذلك بهدف تيسير الإجراءات على الناخبين والمرشحين لتنفيذ عملية انتخابية ناجحة.

وتمنت معاليها التوفيق للمرشحين، خلال الدورة المقبلة من فعاليات وجلسات المجلس الوطني، وانعكاس ذلك على تقدم الدولة وريادتها، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وسعادتهم.

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