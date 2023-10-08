حاكم الشارقة يشهد انطلاق الملتقى الدولي لمعلمي اللغة العربية

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، انطلاق أعمال الملتقى الدولي الثاني لمعلمي اللغة العربية، الذي تنظمه هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم، تحت شعار «جذور وابتكار»، وذلك في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ورئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم أن الملتقى يجمع نخبة المعلمين من أجل الطالب، لافتة إلى أن أهل التربية والتعليم يجمعون على أن المعلم الكفء، الذي تشغله اللغة العربية، ويحرص عليها، ويجعل منها لغة حياة وابتكار هو إحدى أهم الأدوات، لضمان الارتقاء بنتاجات الطلبة.

اختبارات

وقالت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم في ختام كلمتها: «إنه وللمرة الأولى تنفذ هيئة الشارقة للتعليم الخاص الاختبارات المعيارية الخاصة باللغة العربية للناطقين بها هذا العام، لقياس مستويات تحصيل الطلبة، بالمقارنة مع المستويين الوطني والإقليمي، وذلك دعماً لجهود تحسين مستويات التحصيل، وتعزيز الانتماء للعربية.

كما أعلنت عن إطلاق هيئة الشارقة للتعليم الخاص «عهد العربية» لمدارس القطاع الخاص في الشارقة، الخاص بمعلمي اللغة العربية وموادها، ورؤساء أقسامها، والطلبة، بأن يلتزموا الفصاحة ويحرصوا على العربية حباً وانتماء».

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عرضاً مرئياً بعنوان «أطول اللغات عمراً»، تناول أهمية اللغة العربية وتاريخها العريق، واهتمام إمارة الشارقة بالعربية وآدابها.

وقدم الدكتور أمحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة كلمةً أثنى فيها على جهود إمارة الشارقة في الاهتمام باللغة العربية عبر العديد من المبادرات والملتقيات المتخصصة والبرامج.

وقدمت الطالبتان الجازية أحمد الزعابي، وشام بكور حواراً بعنوان «العربية أصلي وفخري»، تناولتا فيه أهمية العناية باللغة العربية ودراستها، وفوائد القراءة.

وتابع الحضور عرضاً مرئياً رصد تجربة زيارة مجموعة من الطلبة مع معلمتهم إلى مكتبة عامة بالشارقة، وبحثهم عن الأثر، الذي تركه كبار علماء اللغة العربية وجهودهم في إثرائها.

وأدت مجموعة من المعلمين والمعلمات من لجنة «لسان الضاد»، التي شكلتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص، «عهد العربية» أمام صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي حرص على تهنئتهم على جهودهم المبذولة، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول أعمال اللجنة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تجول قبيل حفل الافتتاح في المعرض المصاحب على هامش الملتقى، حيث استمع سموه إلى شرح قدمه عدد من طلبة المدارس الخاصة بالشارقة، حول اللغة العربية وآدابها.

قصائد

وألقى عدد من الطلبة قصائد مختارة في حب الوطن، وبيان جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في تعليم الأطفال، وحضهم على الاهتمام والقراءة باللغة العربية.

ويتضمن الملتقى، الذي يستمر ليومين يومين (أمس واليوم) 7 جلسات حوارية، و32 ورشة عمل تطبيقية على التنمية التخصصية، وبناء المجتمعات المهنية، واستعراض أفضل الممارسات التطبيقية في تعليم اللغة العربية وموادها.

ويبحث المشاركون في الملتقى 5 محاور رئيسية هي «محور التنمية البشرية»، الذي سلط الضوء على القضايا والرؤى في تعليم العربية وموادها، ومحور «أفضل الممارسات في تعليم العربية وموادها»، ومحور «الحصص النموذجية»، وشمل ورش تنمية وتطوير أداء الفرق التعليمية من قيادات ومعلمين، ومحور «إبداعات طلابية»، الذي تضمن تصويراً واقعياً من الصفوف المدرسية في المراحل المختلفة.

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