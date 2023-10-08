«نسائية دبي» لـ«البيان »: 6 إجراءات تعزز الاستقرار الأسري

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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كشفت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات الأسرية بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن العرس الجماعي «زفة حراير» في موسمه الـ22 سينطلق 27 الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 10 عرائس وعرسان، مشيرة إلى أن المبادرة نظمت 100 عرس فردي، و15 عرساً جماعياً منذ انطلاقها في عام 2014.

وأكدت الحاي لـ«البيان» أن نسبة الاستقرار الأسري بين حالات الزواج الجماعي مرتفعة، وعزت ذلك إلى 6 إجراءات يتخذها المركز لضمان تحقيق الاستقرار الأسري بين الزوجين، وهي:

تقديم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج لرفع مستوى الوعي لديهم، وتخصيص مشرفة تقوم بتولي شؤون العروس، وتقديم الاستشارات الأسرية للعروسين عقب الزواج، وتنظيم لقاءات في الجمعية مع ذوي العروسين، وزيارة المشرفات لذوي العروسين في منازلهم، وتحقيق التواصل المستمر ومتابعة العروسين في العام الأول للزواج.

مبادرات مجتمعية

وتقول الحاي: إن القيادة في الإمارات تضع هدف إقامة أسرة متماسكة في مقدمة أولوياتها؛ لذا تدعم مختلف المبادرات المجتمعية التي تشجع الشباب الإماراتي على الزواج والاستقرار الأسري، من منطلق قناعتها بأن بناء أسرة مستقرة هو ركيزة هذا المجتمع وتنميته واستقراره، وتعتبر الأعراس الجماعية من أهم المبادرات الاجتماعية التي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي؛ ولهذا فهي تحظى بدعم قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على إنجاحها.

وأوضحت مديرة مركز النهضة أن الجمعية حققت نسبة رضا واستقرار كبيرة بين الزوجين في حالات الأعراس الجماعي؛ ما يسهم في استقرار الأسرة الإماراتية، لافتة إلى أن البرامج التأهيلية للمقبلين على الزواج أسهمت في تحقيق ذلك من خلال تعريفهم بكيفية تعامل الزوجين مع بعضهما البعض، ومع ذوي الشريك الآخر، وكيفية حل المشكلات وإدارة الجوانب المالية، وحتى العلاقات الحميمية بينهما.

وقالت إن الجمعية تخصص مشرفة لكل عروسين، تتولى الإشراف على شؤون العرس واختيار الفستان والإكسسوارات والعطور وغيرها؛ ما يخلق بينها وبين العروس علاقة ودية تستمر عقب الزواج وتسمح لها بإرشادها وتوجيهها في حال واجهتها أي تحديات أو مشكلات لضمان تعزيز استقرار المنزل.

استشارات مجانية

وأضافت أن المركز يقدم الاستشارات الأسرية المجانية للزوجين بعد الزواج، ويحضهما على اللجوء له في حال واجهتهما أي مشكلات أسرية.

وأضافت أن مبادرة الأعراس الجماعية التي انطلقت في عام 2014 نمت وأتت ثمارها، وأصبح يشاد بها على المستويين الخليجي والعربي.

وقالت إن الجمعية نظمت 50 عرساً فردياً بالتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات، في عام 2021، بينما تم تنظيم 22 عرساً فردياً العام الماضي.

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